Festival Pedras que Estalam, em Itapipoca, encerra nesta sexta-feira, 31

Festival Pedras que Estalam, em Itapipoca, encerra nesta sexta-feira, 31Com o tema "Itapipoca: território da paz e de não violência", edição deste ano procura refletir sobre convivência pacífica e o enfrentamento da violência
Em sua 5º edição, o Festival Pedras que Estalam inicia sua etapa final nesta sexta-feira, 31, no município de Itapipoca. Evento é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e ocorre no Beco Cultural, com alunos-artistas da rede pública de ensino.
Evento ocorre em três etapas: Escolar, por Polos e Municipal, e visa estimular a produção artístico-cultural nos intervalos escolares. É realizado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Escolha do tema se deu principalmente devido à Itapipoca ser um dos dez municípios elencados para serem atendidos no Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio).
O programa tem objetivo de reduzir vulnerabilidades e prevenir situações de violência contra grupos minorizados, como as crianças, adolescentes e pessoas LGBTQIA+.
Projeto quer visibilizar produção cultural feita por crianças e adolescentes
O coordenador-geral do projeto, Raymundo Netto, afirma que o festival contribui diretamente para a redução da evasão escolar, já que o engajamento dos estudantes em atividades artísticas fortalece o vínculo com a escola.
“A importância desse trabalho é muito grande dentro do contexto de divulgação da arte e da cultura no ambiente escolar, principalmente neste momento em que há restrições ao uso de celulares para fins não pedagógicos. Essas ações estimulam os alunos a se expressarem por meio das artes e a socializarem de forma criativa", afirma.
Ele continua: “Quando os alunos se mobilizam em torno de projetos de arte e cultura, eles se reconhecem nesses espaços e passam a ocupá-los de forma positiva. Além disso, o tema deste ano reforça valores como o respeito à diversidade e a convivência em uma cultura de paz”.
O secretário executivo da educação de Itapipoca, Rinardo Mesquita, conta que o evento foi pensado para comemorar os 200 anos de emancipação política do município.
“E ele traz na sua constituição a necessidade de visibilizar a produção cultural das crianças e adolescentes de escolas públicas (...) A intenção é consolidar cada vez mais o projeto, e que ele seja cada vez mais criativo e efetivo”, declara Rinardo.
A gente vive uma onda de violências no Brasil e em Itapipoca não é diferente. A gente traz essa temática importante também como um modo de expor o sonho e o desejo de todas as crianças adolescentes da nossa cidade, de ter a paz como uma constituição, justiça social e como uma construção possível", finaliza o secretário.
A etapa por Polos iniciou em 22 de setembro, e contou com a participação dos alunos-artistas que apresentaram seus trabalhos distribuídos em quinze categorias/expressões artísticas.
Etapa final, que ocorre nesta sexta-feira, 31, reunirá os melhores trabalhos das etapas escolares e por polos, selecionados por um corpo de jurados. Os vencedores serão premiados com medalhas e troféus.
Serviço
5ª Edição do Festival Pedras que Estalam - Etapa Final
Quando: 31/10, das 18 às 22 horas
Onde: Beco Cultural – Itapipoca (CE)
Gratuito