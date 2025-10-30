Festival Pedras que Estalam, em Itapipoca, encerra nesta sexta-feira, 31

Evento ocorre em três etapas: Escolar, por Polos e Municipal, e visa estimular a produção artístico-cultural nos intervalos escolares / Crédito: Robério Barros/Acervo FDR

Em sua 5º edição, o Festival Pedras que Estalam inicia sua etapa final nesta sexta-feira, 31, no município de Itapipoca. Evento é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e ocorre no Beco Cultural, com alunos-artistas da rede pública de ensino. LEIA | Festival debate o jornalismo cultural com programação gratuita

Evento ocorre em três etapas: Escolar, por Polos e Municipal, e visa estimular a produção artístico-cultural nos intervalos escolares. É realizado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Escolha do tema se deu principalmente devido à Itapipoca ser um dos dez municípios elencados para serem atendidos no Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio). O programa tem objetivo de reduzir vulnerabilidades e prevenir situações de violência contra grupos minorizados, como as crianças, adolescentes e pessoas LGBTQIA+. Projeto quer visibilizar produção cultural feita por crianças e adolescentes O coordenador-geral do projeto, Raymundo Netto, afirma que o festival contribui diretamente para a redução da evasão escolar, já que o engajamento dos estudantes em atividades artísticas fortalece o vínculo com a escola.

“A importância desse trabalho é muito grande dentro do contexto de divulgação da arte e da cultura no ambiente escolar, principalmente neste momento em que há restrições ao uso de celulares para fins não pedagógicos. Essas ações estimulam os alunos a se expressarem por meio das artes e a socializarem de forma criativa", afirma. Ele continua: “Quando os alunos se mobilizam em torno de projetos de arte e cultura, eles se reconhecem nesses espaços e passam a ocupá-los de forma positiva. Além disso, o tema deste ano reforça valores como o respeito à diversidade e a convivência em uma cultura de paz”. Dia do Professor: qual a importância da educação artística na escola? LEIA

O secretário executivo da educação de Itapipoca, Rinardo Mesquita, conta que o evento foi pensado para comemorar os 200 anos de emancipação política do município. “E ele traz na sua constituição a necessidade de visibilizar a produção cultural das crianças e adolescentes de escolas públicas (...) A intenção é consolidar cada vez mais o projeto, e que ele seja cada vez mais criativo e efetivo”, declara Rinardo. A gente vive uma onda de violências no Brasil e em Itapipoca não é diferente. A gente traz essa temática importante também como um modo de expor o sonho e o desejo de todas as crianças adolescentes da nossa cidade, de ter a paz como uma constituição, justiça social e como uma construção possível", finaliza o secretário.