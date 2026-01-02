Evento de paredões é alvo de denúncias por poluição sonora na Praia de Flecheiras

Festividade teria ocorrido até cerca de 3h30 da madrugada / Crédito: Leitor Via WhatsApp O POVO

Moradores e turistas da Praia de Flecheiras, no município de Trairi, no litoral oeste do Ceará, denunciam a realização de um evento de Réveillon ocorrido durante as madrugadas de terça e quarta-feira, 30 e 31. Conhecido como “Arena Paredão”, o evento reuniu dezenas de veículos equipados com paredões de som, que permaneceram ligados em volume elevado até cerca de 3h30min da madrugada. A festividade teria provocado poluição sonora, descarte irregular de lixo e possíveis danos ambientais na região.

Vídeos registrados no local mostram dezenas de veículos 4x4 com paredões de som acoplados, tocando músicas diferentes simultaneamente e em volume elevado. Pessoas que estavam em imóveis na região da praia afirmam que o barulho era audível mesmo dentro das residências. Antonio Carlos Martins é morador de São Paulo mas, atualmente, está hospedado na casa de familiares na Praia das Flecheiras. Segundo ele, as duas noites foram de perturbação. “Madrugadas em claro, considerando o som ensurdecedor que invadiu a casa, mesmo com portas fechadas e aparelhos de ar condicionado ligados, um absurdo”, destaca. “Foi uma confusão de sons, dezenas de veículos e centenas de pessoas invadindo a praia à noite e transformando esse paraíso natural em um inferno".

Além da poluição sonora, os denunciantes apontam possíveis irregularidades ambientais associadas à realização do evento. Entre elas, a abertura de acessos artificiais à faixa de areia para entrada de veículos off-road. Na manhã seguinte ao evento, moradores relataram que a praia amanheceu com grande quantidade de lixo espalhado. “A praia traz o retrato dessa confusão, porque amanheceu imunda com garrafas, copos, garrafas e sacos plásticos”, comenta Antonio Carlos.

Praia de Flecheiras amanheceu repleta de lixo Crédito: Leitor via WhatsApp O POVO O evento teria ocorrido com possível conivência do poder público municipal. Nas redes sociais, a Prefeitura de Trairi divulgou que o evento ocorreria das 17h às 3h, com som automotivo permitido apenas dentro da arena e proibido fora do espaço e do horário autorizado. Um mapa da área permitida para o evento foi publicado. A gestão também teria instalado placas sinalizadoras no local. Na madrugada desta sexta-feira, 2, mais uma vez a Arena Paredão foi instalada. Segundo moradores, a festa foi interrompida após intervenção da Polícia Militar, por volta de 00h30min. No entanto, após a saída dos policiais, alguns veículos com os equipamentos permaneceram com o barulho em frente as residências.