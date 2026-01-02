Três pessoas são baleadas em uma via pública de Messejana

Três pessoas são baleadas em uma via pública de MessejanaA Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda apura as circunstâncias de lesão corporal por disparos de arma de fogo
Três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, na quinta-feira, 1°, em uma via pública do bairro Messejana, em Fortaleza.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda apura as circunstâncias de uma lesão corporal, registrada em Messejana.
Composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.
O POVO questionou quem eram as vítimas e o estado de saúde delas, mas não obteve respostas.
Segundo a SSPDS, o caso ficará a cargo da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (6ª DP). A identificação também não foi informada.
O POVO apurou que uma das vítimas era um sargento da Polícia Militar, que estava trabalhando como motorista de aplicativo. Uma cliente também teria saído ferida na ação.