Três pessoas são baleadas em uma via pública de Messejana

Imagem de apoio ilustrativo. Composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atuaram no local / Crédito: divulgação/PMCE

Segundo a SSPDS, o caso ficará a cargo da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (6ª DP). A identificação também não foi informada. O POVO apurou que uma das vítimas era um sargento da Polícia Militar, que estava trabalhando como motorista de aplicativo. Uma cliente também teria saído ferida na ação.