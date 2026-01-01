Mulher de 55 anos é morta a tiros no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 30, em via pública. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso

Uma mulher de 55 anos foi assassinada a tiros na noite de terça-feira, 30, no bairro Parque Santa Maria, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por disparos de arma de fogo, enquanto estava em uma via pública da região. Devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu ainda no local do crime.