Mulher de 55 anos é morta a tiros no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza

Mulher de 55 anos é morta a tiros no bairro Parque Santa Maria, em FortalezaCrime ocorreu na noite de terça-feira, 30, em via pública. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso
Uma mulher de 55 anos foi assassinada a tiros na noite de terça-feira, 30, no bairro Parque Santa Maria, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por disparos de arma de fogo, enquanto estava em uma via pública da região. Devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu ainda no local do crime.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para isolar a área, enquanto a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou os primeiros levantamentos técnicos e a coleta de indícios para ajudar na elucidação do crime.
Polícia Civil investiga o caso
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio de nota, que as circunstâncias do homicídio doloso estão sendo apuradas. O caso foi registrado e está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada que conduzirá as investigações para identificar a autoria e a motivação do crime.