Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Turista de 35 anos morreu afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Um turista piauiense de 35 anos morreu afogado na manhã desse domingo, 7, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuaram na ocorrência e constataram o óbito. Testemunhas no local afirmaram aos Bombeiros que o homem teria entrado no mar algumas vezes de forma aparentemente segura ao longo da manhã. No entanto, em um dos mergulhos e, durante a passagem de uma onda, ele não retornou a superfície.