Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Caso aconteceu na manhã desse domingo, 7, e a vítima tinha 35 anos
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um turista piauiense de 35 anos morreu afogado na manhã desse domingo, 7, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuaram na ocorrência e constataram o óbito.

Testemunhas no local afirmaram aos Bombeiros que o homem teria entrado no mar algumas vezes de forma aparentemente segura ao longo da manhã. No entanto, em um dos mergulhos e, durante a passagem de uma onda, ele não retornou a superfície.

Leia Mais | Em 6 meses, 347 pessoas foram resgatadas de situações de afogamento no Ceará

Na ocorrência, os guarda-vidas iniciaram as buscas na linha de corrente de retorno e, após varredura direcionada, localizaram o homem já em posição de flutuação dorsal, sem apresentar respostas.

Os Bombeiros o conduziram para a faixa de areia e identificaram quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe ainda realizou manobras de massagem cardíaca, mas o turista não retornou e foi constatado o óbito no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros orientou os cuidados com correntes de retorno, profundidade irregular e mudança súbita de dinâmica marítima, fatores característicos das áreas de arrebentação.

Ainda segundo a corporação, “recomenda-se atenção aos limites de segurança indicados pelos guarda-vidas e permanência em trechos monitorados”.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do afogamento. A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital é a unidade da PC-CE responsável pelo caso.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar