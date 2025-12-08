Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em FortalezaCaso aconteceu na manhã desse domingo, 7, e a vítima tinha 35 anos
Um turista piauiense de 35 anos morreu afogado na manhã desse domingo, 7, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuaram na ocorrência e constataram o óbito.
Testemunhas no local afirmaram aos Bombeiros que o homem teria entrado no mar algumas vezes de forma aparentemente segura ao longo da manhã. No entanto, em um dos mergulhos e, durante a passagem de uma onda, ele não retornou a superfície.
Na ocorrência, os guarda-vidas iniciaram as buscas na linha de corrente de retorno e, após varredura direcionada, localizaram o homem já em posição de flutuação dorsal, sem apresentar respostas.
Os Bombeiros o conduziram para a faixa de areia e identificaram quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe ainda realizou manobras de massagem cardíaca, mas o turista não retornou e foi constatado o óbito no local.
Em nota, o Corpo de Bombeiros orientou os cuidados com correntes de retorno, profundidade irregular e mudança súbita de dinâmica marítima, fatores característicos das áreas de arrebentação.
Ainda segundo a corporação, “recomenda-se atenção aos limites de segurança indicados pelos guarda-vidas e permanência em trechos monitorados”.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do afogamento. A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital é a unidade da PC-CE responsável pelo caso.