  Polícia Civil usa drone para capturar alvos de operação em Jijoca de Jericoacoara

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na terça-feira, 30, dois homens investigados por tráfico de drogas e organização criminosa em Jijoca de Jericoacoara. As equipes policiais utilizaram um drone para sobrevoar o perímetro, o que permitiu localizar a dupla escondida e efetuar as prisões. A ação é um desdobramento da Operação Renocrim, que visa desarticular grupos criminosos na região Norte do estado.