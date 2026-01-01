  Polícia Civil usa drone para capturar alvos de operação em Jijoca de Jericoacoara

Polícia Civil usa drone para capturar alvos de operação em Jijoca de JericoacoaraDupla investigada por tráfico de drogas foi detida após tentar fugir por uma área de mata, mas foi localizada nesta terça-feira, 30
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na terça-feira, 30, dois homens investigados por tráfico de drogas e organização criminosa em Jijoca de Jericoacoara. As equipes policiais utilizaram um drone para sobrevoar o perímetro, o que permitiu localizar a dupla escondida e efetuar as prisões.
A ação é um desdobramento da Operação Renocrim, que visa desarticular grupos criminosos na região Norte do estado.
Os suspeitos, de 23 e 46 anos, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos no bairro Córrego Perdido. Os nomes dos dois não foram divulgados.
Conforme a Polícia Civil, o destaque da operação foi o uso estratégico de tecnologia. Ao notarem a chegada dos agentes, os homens tentaram fugir adentrando uma área de mata fechada.
A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte), com apoio operacional de duas unidades, sendo o Núcleo Operacional da Delegacia Seccional de Sobral e a Delegacia de de Acaraú.
Os presos foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da Justiça. De acordo com o órgão, a ação reforça o cerco das Forças de Segurança contra o crime organizado no litoral cearense.