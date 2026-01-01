Incêndio em vegetação é registrado próximo ao Instituto Hesed, em Fortaleza

Chamas foram registradas em um terreno ao lado da sede do Instituto, na Grande Messejana, em Fortaleza. Não houve danos ou feridos

Os vídeos compartilhados pelo perfil oficial do Instituto mostram chamas altas consumindo a vegetação seca próximo ao muro que delimita a propriedade religiosa. A fumaça invadiu parte da área externa do complexo e gerou preocupação entre os que acompanham o trabalho das irmãs e irmãos do Instituto.

Um incêndio foi registrado na Grande Messejana, nesta quinta-feira, 1º, em um terreno próximo ao Instituto Hesed, localizado no bairro Ancuri.

De acordo com as informações preliminares divulgadas nos canais ligados ao Instituto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos ou danos estruturais ao patrimônio da comunidade. A rotina de orações e a programação do Instituto Hesed seguem inalteradas.

Fumaça atingiu vegetação nas proximidades do Instituto Hessed Crédito: reprodução/vídeo

"A área é seca e as chamas se espalharam rápido. Dentro do galpão da missa ficou cheio de fumaça e o fogo se aproximou do muro, era possível sentir o calor. A fumaça se espalhou pelo mosteiro e as pessoas nas casas ao redor precisaram ser socorridas. As irmãs foram à capela rezar para Nossa Senhora do Desterro, para que os bombeiros chegassem logo e que o fogo não chegasse ao mosteiro ou às casas vizinhas", descrevia a postagem.

O POVO procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e aguarda resposta.