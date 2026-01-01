Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é presa em Quixadá por promover facção criminosa em rede social

A investigada, de 28 anos, gerenciava um perfil online para divulgar as ações do grupo. Um aparelho celular foi apreendido e deve ser periciado
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante, na terça-feira, 30, uma mulher de 28 anos suspeita de integrar e promover uma facção criminosa no município de Quixadá

As equipes realizaram investigações cibernéticas, monitorando um perfil nas redes sociais utilizado exclusivamente para exaltar atividades ilícitas e fazer apologia ao grupo criminoso na região. Após identificarem a administradora da conta, as equipes realizaram a captura.

A mulher foi conduzida à delegacia e autuada com base na Lei das Organizações Criminosas. Ela responderá pelos crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de grupo criminoso.

O nome do perfil não foi divulgado. 

Celular apreendido passará por perícia

Durante a operação, os policiais apreenderam o aparelho celular da suspeita. O dispositivo será submetido à perícia técnica para identificação de outros envolvidos e para mapear a rede de comunicação do grupo.

Em nota, a Polícia Civil destacou o monitoramento constante contra o uso da internet para práticas delituosas.

 

