Homem fica preso às ferragens após acidente na BR-116, em Brejo Santo; veja vídeo

Jovem de 23 anos fica ferido em acidente no km 510 da BR-116, no sentido Brejo Santo a Penaforte, nesta quinta-feira, 1º / Crédito: Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um homem de 23 anos ficou preso às ferragens e e sofreu fraturas nos membros inferiores após acidente do km 510 da BR-116, sentido Pernaforte, por volta das 7h42min dessa quinta-feira, 1º. Ele é natural de Brejo Santo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi levado de helicóptero pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).