Coração, fígado e dois rins: transporte de órgãos leva menos de uma hora para salvar vidas

Duas aeronaves transportaram um coração, um fígado e dois rins de Limoeiro do Norte para Fortaleza. Ação, realizada nessa quinta-feira, 31, foi a sexta captação de órgãos feita pela Ciopaer em duas semanas no Ceará

Uma missão especial da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), nesta quinta-feira, 31, empregou duas aeronaves para o transporte de órgãos aos hospitais do Estado. A ação aconteceu em parceria com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Três órgãos precisavam ser transportados do Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, para Fortaleza. De acordo com a SSPDS, às 05h15, as duas aeronaves saíram da sede da Ciopaer, na Capital, e chegaram às 6h em Limoeiro do Norte.