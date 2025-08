Uece: concha acústica será construída no campus do Itaperi

Com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) será contemplada com a construção de uma concha acústica no campus Itaperi. O repasse, feito pelo deputado federal Idilvan Alencar (PDT), representa 70% do valor total do investimento necessário para a construção do equipamento.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 31, em um evento realizado no auditório da reitoria, e contou com a presença de estudantes, professores e gestores da instituição de ensino superior. Conforme divulgado pela Uece, a construção da concha acústica foi orçada em R$ 2.872.477,45. Com capacidade para 1.500 pessoas, o equipamento será montado ao lado do complexo polieportivo, com vista para a lagoa do campus.