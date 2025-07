Acidentes de trânsito no Ceará tem redução de 20,3% no primeiro semestre de 2025

Entre janeiro e junho deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou 267 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito. Esse número representa uma redução de 20,3% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 335 episódios nas vias públicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo com a queda nos registros, os dados evidenciam a necessidade de ações contínuas de conscientização coletiva para tornar o trânsito mais seguro. Um levantamento realizado pelo setor de inteligência do CBMCE mostrou que os acidentes em vias municipais diminuíram de 111 para 66 casos, uma redução de 40,5%.

Nas vias federais, as ocorrências também apresentaram queda significativa: de 56 para 38, o que representa uma redução de 32,1%. Já nas vias estaduais, a diminuição foi mais modesta: de 106 para 97 casos, uma queda de 8,1%.

Apesar da redução geral no número de acidentes, houve um pequeno aumento nos casos de vítimas presas às ferragens após capotamentos, passando de 46 para 48 ocorrências. Segundo o CBMCE, “em muitos desses casos, o uso inadequado da velocidade em curvas, aliado ao mau estado dos pneus ou à baixa visibilidade, foi o principal fator contribuinte”.

Ainda de acordo com o CBMCE, as cidades com maior número de ocorrências no primeiro semestre de 2025 foram Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Iguatu e Sobral. Em Fortaleza, os acidentes nas vias municipais caíram de 61 para 39. Caucaia registrou sete ocorrências em 2025, contra seis em 2024. Em contrapartida, Maracanaú teve uma leve redução, de seis para quatro registros.