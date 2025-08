Relatório denuncia tortura, superlotação e más condições em unidades socioeducativas do Ceará

As inspeções ocorreram nas unidades masculinas Dom Bosco, Patativa do Assaré, Canindezinho, São Francisco e São Miguel, além da unidade feminina Aldaci Barbosa. Cerca de 200 adolescentes foram ouvidos.

A missão envolveu representantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), Coalizão Pela Socioeducação, GAJOP (PE), Coletivo Vozes (CE), Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Ceará (CEDDH), Fórum DCA, Visão Mundial (CE), Cedeca Ceará e Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Infraestrutura precária e violações graves

O relatório aponta que muitas unidades são antigas, superlotadas e se assemelham mais a presídios do que a espaços de ressocialização. Dormitórios com aparência de celas, falta de ventilação e infestação por ratos e baratas foram constatadas. Um dos pontos mais graves é a falta de acesso livre à água potável — inclusive para higiene e descarga — sendo necessário solicitar permissão aos agentes, o que caracteriza violação de direitos.

“A condição de humilhação a que os adolescentes estão submetidos no sistema socioeducativo não é algo pontual — é estrutural. Em todas as unidades do estado do Ceará”, afirmou Thais, consultora do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.