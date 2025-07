Caucaia: acidente entre dois veículos deixa quatro feridos; uma vítima estava presa às ferragens

Quatro pessoas ficaram feridas em colisão de trânsito, em Caucaia, nesta segunda-feira, 28 / Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Uma colisão de trânsito de frente lateral entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas, com idades entre 10 e 62 anos, nesta segunda-feira, 28, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O sinistro mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE), que relata que registrou o ocorrido por volta das 12h25min.