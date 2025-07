Cariri: Juazeiro do Norte registra até 10 novos diagnósticos de autismo por semana apenas na rede pública

Juazeiro do Norte , 527,57 quilômetros de distante de Fortaleza, tem registrado entre seis e dez novos diagnósticos semanais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre crianças e adolescentes. A informação foi divulgada na quarta-feira, 23, pela diretora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde (Sesau), Dayse Cruz, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atualmente, cerca de 3 mil crianças e adolescentes com TEA ou algum transtorno mental são atendidos pelo sistema público de saúde do município. Os atendimentos ocorrem em cinco clínicas conveniadas e, a partir da próxima segunda-feira, 28, no recém-inaugurado Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea).

O equipamento funciona na Rua Jonas de Sousa Silva, no bairro Lagoa Seca. A nova unidade oferecerá serviços como psiquiatria, fonoaudiologia, psicoterapia especializada em autismo, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento farmacêutico, entre outros. No local, os pacientes também terão acesso a quatro refeições diárias.