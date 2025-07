Plantação de maconha de 1,2 hectare é encontrada por drone no Cariri

Uma plantação de maconha de 1,2 hectare foi encontrada no município de Brejo Santo, no Cariri, pela Polícia Federal (PF) de Salgueiro, em Pernambuco, e de Juazeiro do Norte, no Ceará. A roça foi identificada por drones da PF.

Conforme a PF, dois suspeitos foram visualizados na plantação, mas conseguiram fugir antes da chegada de equipes terrestres e da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Dois aparelhos celulares foram apreendidos.