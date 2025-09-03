Homem suspeito de estupro e roubo contra idosa de 80 anos é preso em Boa Viagem

Homem suspeito de estupro e roubo contra idosa de 80 anos é preso em Boa ViagemHomem foi preso em Várzea da Ipueira nessa terça-feira, 2. Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem investiga o caso
Um homem de 28 anos foi preso suspeito dos crimes de roubo majorado e de estupro contra uma idosa de 80 anos. Prisão aconteceu na tarde dessa terça-feira, 2, na localidade de Várzea da Ipueira, em Boa Viagem, a 221,43 km de distância de Fortaleza.
O acusado foi capturado, em flagrante, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em parceria com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Crimes foram registrados na segunda-feira, 1º.
Durante diligências, com o apoio de equipes do Comando Tático Rural da PMCE e da Força Tática/PMCE, o jovem foi encontrado escondido em uma propriedade agrícola na zona rural do Município. Logo, ele está à disposição do Poder Judiciário.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, onde houve a condução.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome da delegacia responsável: Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem - (88) 3427-1202
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br