Homem suspeito de estupro e roubo contra idosa de 80 anos é preso em Boa Viagem

Homem suspeito de roubo e estupro contra uma idosa é preso nessa terça-feira, 2, em Boa Viagem / Crédito: Reprodução/ Google Street View

Um homem de 28 anos foi preso suspeito dos crimes de roubo majorado e de estupro contra uma idosa de 80 anos. Prisão aconteceu na tarde dessa terça-feira, 2, na localidade de Várzea da Ipueira, em Boa Viagem, a 221,43 km de distância de Fortaleza. Chacina do Curió: MP recorre contra decisão que absolveu sete PMs no 4º julgamento; ENTENDA



O acusado foi capturado, em flagrante, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em parceria com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Crimes foram registrados na segunda-feira, 1º.