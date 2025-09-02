Mais de 200 suspeitos são presos em operação integrada contra o crime em três dias no Ceará

Mais de 200 suspeitos são presos em operação integrada contra o crime em três dias no CearáAção mobilizou 1.800 agentes das forças de segurança e resultou em prisões na Capital, na Região Metropolitana e no interior do Estado
Durante uma operação deflagrada entre a noite da última sexta-feira, 29, e a manhã dessa segunda-feira, 1º, as forças de segurança do Ceará — polícias Militar, Civil e Penal — prenderam cerca de 210 suspeitos de crimes diversos. Ao todo, foram realizadas 196 prisões em flagrante e cumpridos 14 mandados de prisão na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Interior do estado.
Intitulada Operação Integrada Saturação Total, a ação teve como objetivo fortalecer o combate a grupos criminosos em todo o Ceará. Para isso, contou com o reforço de 752 policiais, além do apoio de 195 viaturas e 110 motocicletas, somando-se ao policiamento ordinário. No total, 1.800 policiais foram mobilizados nos três dias de ofensiva.
LEIA TAMBÉM | Marinha suspende busca por dupla de pescadores cearenses desaparecidos no Piauí
Prisões e áreas de atuação
Os trabalhos começaram na noite de sexta-feira, 29, no bairro Praia do Futuro. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram 63 capturas em Fortaleza, 50 na região Norte e 41 na Região Metropolitana de Fortaleza, totalizando 196 prisões.
Foram presos em flagrante 169 homens e 27 mulheres, com idades entre 18 e 50 anos. Os crimes incluem tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, estupro de vulnerável, extorsão, receptação, ameaça, direção perigosa, crimes de trânsito, furto, roubo, dano e crime contra a administração pública.
LEIA MAIS| Presos oito membros da GDE e TCP acusados de tráfico de drogas e expulsões em Morada Nova
Mandados de prisão
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva em Fortaleza, nos bairros Maraponga, Jacarecanga, Carlito Pamplona, Curió e Genibaú. Os crimes estavam relacionados a tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, homicídio, estupro de vulnerável e roubo.
No Interior do Ceará, outros nove mandados foram cumpridos contra suspeitos localizados em Iguatu, Icó, Juazeiro do Norte, Itarema, Amontada, Aratuba e Sobral.
LEIA TAMBÉM| Homem é preso após atropelar e matar mototaxista em motel no CE
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br