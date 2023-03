BoaViagem

Recém-nascido é abandonado em terreno baldio no interior do Ceará ; mãe é presa em flagrante

A mãe do bebê confirmou aos policiais que o parto aconteceu na quarta-feira, 7, e, para que os familiares não soubessem da gestação, ela saiu do imóvel com o bebê e o deixou no terreno