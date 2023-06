Festa do Pau da Bandeira celebra identidade e devoção de Barbalha

Parte das celebrações de Santo Antônio, a Festa do Pau da Bandeira acontece no próximo domingo, 4 de maio. A prática é perpetuada por mais de 90 anos

A tradicional Festa do Pau da Bandeira, que integra as celebrações a de Santo Antônio, padroeiro de Barbalha, acontece neste domingo, dia 4 de junho. Entretanto, os preparativos que antecedem a festividade tiveram início muito antes.

O Pau da Bandeira, um tronco de jatobá de 23 metros de altura que pesa cerca de 2 toneladas, foi cortado no último dia 19 de maio, no Sítio Flores. O tronco será carregado em cortejo por carregadores devotos, no dia 4 de junho, até a Igreja Matriz.

Festa do Pau da Bandeira é Patrimônio Cultural Cearense; LEIA

A celebração tem origem na prática, orientada pelo Padre Ibiapina, na década de 1860, de pendurar bandeiras nas portas das residências barbalhenses para indicar que estas casas estavam em celebração a Santo Antônio.

Entretanto, a prática foi substituída, em 1928, quando aconteceu pela primeira vez o carregamento do pau, onde foi hasteada a bandeira que passou a simbolizar a fé de todos os fiés de Barbalha. Desde então, a bandeira foi hasteada anualmente, salvo durante a pandemia de Covid-19.

“O Pau da Bandeira, que fica em frente à matriz, substituiu todas as bandeiras das casas. Ela representa a fé de todos os barbalhenses em Santo Antônio,” afirma o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Isaac Luna Ribeiro.

Entretanto, a devoção a Santo Antônio antecede as tradições em sua homenagem. Como explica o secretário, a história da cidade está diretamente ligada à fé no Santo, desde a época que foi fundada por Francisco Magalhães Barreto e Sá, que veio de uma cidade também devota ao santo.

“A primeira coisa que ele fez foi construir uma capela, uma igrejinha em homenagem a Santo Antônio. Foi em torno dessa igreja que surgiu o primeiro povoado que viria a ser a cidade de Barbalha. Então nossa própria história está diretamente ligada à fé em Santo Antônio,” explica.

Para as celebrações juninas, o largo da Igreja Matriz foi decorado com as típicas bandeirinhas coloridas, anunciando a festividade de devoção ao Santo. A festa, que se inicia no próximo domingo, deve se estender até o dia 17, com o Festival de Quadrilhas Juninas.

Durante a trezena que antecede o dia de Santo Antônio, em 13 de junho, a expectativa é de que 500 mil pessoas participem das atividades promovidas pela Prefeitura de Barbalha.

A primeira celebração ao Santo casamenteiro realizada no município é a Noite das Solteironas, na Rua da Matriz, com atrações musicais e simpatias que prometem garantir maridos às mulheres solteiras. Nos dias seguintes, as festividades seguem. Para os dias de evento, Barbalha deve receber diferentes figuras como Waldonys e Elba Ramalho e padre Fábio de Melo.

Como explica Isaac Luna, a celebração é chamada de sagrada e profana exatamente por conjugar a sua origem exclusivamente religiosa com as manifestações sociais e culturais que surgiram em torno da homenagem a Santo Antônio.

Para ele, a história de Barbalha, e do Cariri como um todo, reflete a história brasileira e, dessa forma, as influências culturais indígenas, negras e ibéricas, deram origem a uma série de manifestações. Hoje, ele acredita, é impossível dissociar essas vertentes da celebração.

“A festa de Santo Antônio é, ao mesmo tempo, uma festa da cultura, uma festa antropológica, profana, e ao mesmo tempo uma festa religiosa”, coloca. Durante a festa do pau da Bandeira, mais de 100 grupos folclóricos, como reisados, bandas cabaçais, grupos juninos e penitentes devem desfilar no Largo do Rozário.

Para além disso, a celebração, que é a maior festa em homenagem a Santo Antônio no Brasil, é um momento de celebrar a identidade de Barbalha.

“A identidade do povo da barbalha está diretamente ligada a esse momento da festa de Santo Antônio, a esse momento do carregamento do pau da bandeira. É o que dá o sentimento de pertencimento da nossa gente barbalhense, não só barbalhense como caririense”, afirma Ribeiro.



Veja a programação completa

Dia 03/06 – Sábado – Noite Das Solteironas (Rua Da Matriz)

Atração Local

Fábio Carneirinho

João Cláudio Moreno

Dia 04/06 - Domingo – Abertura Dos Festejos

Alvorada Festiva

Celebração Da Santa Missa Na Igreja Matriz De Santoantônio

Desfile Dos Grupos Folclóricos No Corredor Cultural: Matriz-lrgo Do Rosário



Palco 01 - Largo Do Rosário

Dé Do Norte E Banda

Ítalo Queiroz

Alcymar Monteiro

Elba Ramalho



Palco 02 – Praça Engenheiro Doria (Praça Da Estação)

Maninho E Banda

Waldonys

Jorge De Altino

Leonardo De Luna



Palco 03 – Marco Zero

Forró Tapera

Joãozinho Do Exu

Luiz Fidelis

Santana O Cantador

Palco 04 – Rua Da Matriz

Atração Local

Cícero Do Assaré

Coral Da Aboios

Dia 07/06 – Quarta Do Forró

Wawá Pinho

Gustavinho E Haroldinho

Taty Girl

Dia 12/06 – Dia Dos Namorados

Paulo Breno

Marcelo E Raian

Bonde Do Brasil

Dia 13/06 – Dia De Santo Antônio

Padre Fábio De Melo

Quermece de Santo Antônio

Dia 31/05

20:30 – Patrícia Michely

21:30 – Bida

Dia 01/06

20:30 – Padre Monteiro

21:30 – Aldenor Barbosa

Dia 02/06

20:30 – Zezinho Pereira Forró e Poesia

21:30 – Dionísio e Edilson

DIA 03/06

20:30 – João Cláudio Moreno

21:30 – Fábio Carneirinho

DIA 05/06

20:30 – Artista Sesc

21:30 – Quel Santos

Dia 06/06

20:30 – Ellus Music

DIA 07/06

20:30 – 3 & Tal

21:30 – Coletivo 88

22:30 – Carlinhos de Deus

Dia 08/06

20:30 – Ney Alencar

21:30 – Atração Sesc

Dia 09/06 – Bingo

20:30 – Fernando Sampaio

22:00 – Mariana Correia

Palco Calçadão

21:30 – Fernandinho Ferreira

23:00 – Sarah Leandro

Dia 10/06 – Leilão

Palco Calçadão

21:00 – Guga Brito

22:30 – Os Peleja

23:30 – Matheus Lima

Dia 11/06

20:30 – PC do Samba

21:30 – Samba de Mesa Cariri

Dia 12/06

20:30 – Os Águias

21:30 – GoodVibe