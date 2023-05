Jovem de 23 anos desaparece em Barbalha, no Ceará

Uma jovem de 23 anos, identificada como Bruna Maria Lucena de Azevedo, desapareceu na última terça-feira, 16, em Barbalha, a cerca de 500 km de Fortaleza. Segundo informações da família, a jovem saiu da casa onde mora com o irmão para almoçar com a mãe, no bairro Alta da Alegria, mas não chegou ao local.

A família tentou contato com Bruna através de ligações que, até as 17h30min de terça-feira, caíram na caixa-postal. Parentes da jovem afirmam que após publicarem o sumiço nas redes sociais, por volta desse mesmo horário, o telefone parou de tocar.

“Está muito suspeito porque ela não faz isso. Sempre que ela sai, ela avisa para onde vai, se volta amanhã ou se vem daqui a pouco. DesTa vez não foi comunicado nada”, contou uma prima da jovem ao O POVO.

A família registrou o Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Barbalha um dia após o sumiço da jovem.

Em nota, a Secretaria Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Barbalha: (88) 3102 1196