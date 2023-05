Barbalha: corte do pau da bandeira está marcado este mês

O corte do pau da bandeira é uma das tradições da festa de Santo Antônio, em Barbalha, no Cariri cearense. Este ano, o corte da árvore está marcado para o dia 19 de maio, a partir das 7 horas da manhã. Um jatobá de 24 metros foi escolhido para os festejos deste ano.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, o capitão do pau da bandeira, Rildo Teles, explica que após o café, os carregadores seguem para a Igreja Matriz para receber a bênção do padre. E então, vão para o sítio Flores, onde será coletada a árvore.

Depois que é feito o corte, o tronco fica por 15 dias descansando na mata, para que possa perder um pouco de seu peso. Ele só será tocado novamente no dia do cortejo, pelos carregadores.

O cortejo do pau da bandeira ganhou uma importância ainda maior ao ser reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Brasileiro. “Ele não é mais só nosso, (do povo) caririense, (do povo) cearense. Ele é do Brasil. É algo importante e isso nos dá uma responsabilidade bem maior”, afirma Rildo.

A celebração ocorre desde 1928 e foi inscrita no Livro de Registro das Celebrações do Iphan em 2015.

Questões ambientais

Além disso, há questões ambientais envolvidas no processo. Teles explica que tudo é executado com autorização do Ibama e do Instituto Chico Mendes de preservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ainda, é feito uma compensação ao meio ambiente por meio do reflorestamento das árvores que são coletadas. “Nós temos aqui em Barbalha uma lei que menciona que a cada árvore cortada, para qualquer pau de bandeira, a lei preceitua que deve haver a substituição em 20 árvores”, completa.

Outro cuidado é não retirar espécies nativas, que possam correr riscos de extinção. Assim, é dada preferência para árvores que crescem em abundância na região como os jatobás e os inharés.

Os heróis da festa

Rildo destaca a importância dos carregadores e das outras pessoas envolvidas no festejo: “Os verdadeiros donatários da festa de Santo Antônio, quem realmente faz aquilo tudo acontecer são os heróis anônimos.”

Várias pessoas participam de cada etapa do processo, que vai do corte da árvore até o carregamento do tronco no cortejo. “Aquele que pega na parte mais grossa, na cabeça do pau de bandeira de Santo Antônio, mas aquele também que tá lá me ajudando nas cordas, eu dando o comando pra ele dar uma freadinha, dando o comando pra acelerar um pouquinho”, detalha Rildo Teles.

Qual o destino do pau da bandeira após o festejo?

Após a festa, o destino do Pau da Bandeira era a doação para a Igreja, que usava-o para diversas utilidades como a confecção de souvenirs e como prêmio em leilões.

Agora, além de ser disponibilizado para a Igreja. Será destinado para a secretaria da Cultura para que seja dado um destino cultural para o item.