Jovem é morto a tiros após intervir em briga durante festa em Barbalha

Um jovem de 21 anos, identificado como Cícero Alan Faustino, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, 20, em Barbalha, na região do Cariri, após tentar intervir em uma briga da qual um dos envolvidos era seu amigo. A confusão aconteceu durante uma festa que era realizada em frente a um bar, no bairro Barro Branco. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital local, mas morreu minutos após dar entrada na unidade.

O amigo de Cícero, de 36 anos, também foi baleado, mas sobreviveu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que está apurando as circunstâncias do crime. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense estiveram no local do homicídio para colher informações que subsidiarão as investigações. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

O jovem assassinado morava na zona rural de Missão Velha, cidade vizinha a Barbalha, e não tinha passagens pela Polícia. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. As forças policiais continuam em diligências para descobrir a autoria do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, enviando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser realizadas por telefone ou aplicativo de mensagem. A Secretaria garante o sigilo e anonimato dos denunciantes.

Disque-Denúncia SSPDS: 181

Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte: (88) 3102 1116/ 3102 1105

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181