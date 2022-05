Cortejo do Pau da Bandeira volta a acontecer em Barbalha após dois anos

O cortejo do Pau da Bandeira de Santo Antônio será realizado no próximo dia 29 de maio, em Barbalha, na região do Cariri, após dois anos sem a realização da festividade, que não acontecia desde 2019, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo prefeito Guilherme Saraiva (PDT), por meio de live em suas redes sociais. Atrações como Waldonys e Fábio Carneirinho estão confirmadas.

Neste ano, no entanto, a programação de eventos será reduzida em relação aos festejos tradicionais, sem a realização das festas no Parque da Cidade na semana seguinte ao cortejo. De acordo com a Prefeitura, os recursos que seriam usados para as celebrações foram destinados à recuperação dos utensílios domésticos perdidos pelas famílias atingidas pela enchente, que alcançou o município no mês de abril. Cerca de 350 famílias foram afetadas pelas precipitações.

O prefeito Guilherme Saraiva (PDT) justificou a manutenção de parte das celebrações e ressaltou a importância econômica que a festa tem para a Cidade, além do valor cultural. “Ajuda a economia, traz visitantes, movimenta o mercado”, enfatizou em nota. Além do cortejo do Pau da Bandeira, serão mantidos os eventos como “Noite das Solteironas”, “Procissão de Santo Antônio” e quermesses.

A Festa de Santo Antônio, cuja abertura será realizada com o cortejo do Pau da Bandeira, é uma das maiores manifestações culturais brasileiras, reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Imaterial Brasileiro.



