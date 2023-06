Barbalha encerra Festa de Santo Antônio com procissão e show de padre Fábio de Melo

O Dia de Santo Antônio, comemorado nessa terça-feira, 13 de junho, marcou o encerramento das celebrações festivas em homenagem ao santo em Barbalha. A Festa de Santo Antônio teve início no dia 31 de maio e contou com quermesses, shows e a Noite das Solteironas, além da tradicional Festa do Pau da Bandeira.



Nessa terça-feira, foram realizadas a missa de Santo Antônio e a procissão em devoção ao santo padroeiro de Barbalha. Às 19h30min, a trezena se encerrou com o show do padre Fábio de Melo, na praça aos pés da estátua do santo casamenteiro, no Alto da Alegria.

Para a apresentação, na qual eram esperadas cerca de 30 mil pessoas, foram realizadas interdições em pequenas ruas no Alto da Alegria, e profissionais do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) trabalharam no local para organizar o trânsito e orientar o acesso ao evento.

Como informou o secretário da Cultura de Barbalha, Isaac Luna, ao repórter Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri, caravanas se deslocaram de diferentes cidades próximas e de estados vizinhos em direção a Barbalha para o show.

O secretário informou, ainda, que a gestão municipal trbalhava para garantir o acesso ao evento e a segurança dos presentes. O local teve pontos de atendimento de saúde e atendimento a idosos, além de agentes do conselho tutelar.

O público que compareceu a Barbalha para os dias de festa para o santo e padroeiro de Barbalha ultrapassaram a expectativa da gestão municipal.

“Barbalha se tornou a capital cultural do Nordeste nesses dias, e quiçá a capital cultural do Brasil, com pessoas passeando pelas ruas, visitando os estandes, indo para a estátua, vivenciando a cultura, vivenciando o ambiente festivo junino tradicional”, afirmou Luna.

Luna acredita que o maior desafio e acerto da Festa de Santo Antonio, em 2023, foi “trazer de novo a festa para essa centralidade, garantindo que ela seja representativa da cultura nordestina, sertaneja e junina”.

Entretanto, para o próximo ano, ele colocou que ainda há desafios a serem enfrentados, como a mobilidade, o espaço para estacionamento de veículos e a divulgação de informações.

Segundo o secretário, a Festa de Santo Antônio em 2024 já começou a ser organizada e deve ser ainda maior.