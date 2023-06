Festa do Pau da Bandeira lota Barbalha com shows e cortejos

A tradicional Festa do Pau da Bandeira, em comemoração a Santo Antônio, padroeiro de Barbalha — no Cariri Cearense — sempre é recebida com dias bonitos e muita festa. O cortejo carregando o tronco de jatobá ocorreu neste domingo, 4, até a Igreja Matriz do Município.

O Pau da Bandeira foi cortado no dia 19 de maio, no Sítio Flores. Ele é um tronco de jatobá de 23 metros de altura, pesando cerca de duas toneladas, carregado por centena de fiéis e chegando à igreja por volta das 18 horas.

Desta vez, o céu coberto por nuvens e o vento constante ajudou a amenizar o calor da festa. Iniciada no sábado, 3, com a Noite das Solteironas — quando as mulheres fazem simpatias para ter sorte no amor —, os festejos vão até dia 13 de junho.

A principal atração deste domingo é a cantora paraibana Elba Ramalho, que se apresenta no Largo do Rosário, junto a Alcymar Monteiro.

Na Praça da Matriz, apresentam-se Cícero do Assaré e o grupo Coral de Aboios. Na Praça da Estação, o cantor Waldonys também marca presença. Outros nomes incluem: Padre Monteiro, Fávio Carneirinho, João Cláudio Moreno, Ítalo Queiroz, Dé do Norte e Banda, Ilhas de Forró Pé de Serra, Santana o Cantador, Joãozinho do Exu, Forró Tapera, Luiz Fidelis, Jorge de Altinho,Maninho e Banda, Leonardo de Luna, Felie Amorim, Henrique Santos, Yan Cantor, Taty Girl, Wawá, Gustavinho e Haroldinho, Bonde do Brasil, Marcelo e Rayane e Paulo Breno.

Os shows seguem até o dia 13, contando com o Padre Fábio de Melo para o encerramento. A organização espera mais de 500 mil pessoas no total.

Como há muita aglomeração no evento, a Prefeitura organizou esquema de saúde especial. No domingo, três pontos foram montados: o ponto de atendimento no Caps III, mais dois pontos localizados nas proximidades do Marco Zero, e na calçada da Escola de Saberes.

Além disso, duas equipes acompanharam os mais de 100 grupos previstos para desfilar na Rua do Vidéo, uma no início e outra no final do cortejo. Os carregadores do Pau da Bandeira de Santo Antônio também foram acompanhados por equipes de saúde.

O jornalista Farias Júnior, coordenador da rádio O POVO CBN Cariri, relata que, a partir das 9 horas da manhã, já havia grande movimento de pessoas. Foi o momento com maior concentração de famílias com crianças e idosos. À tarde, o público mais jovem começou a chegar.

“Hoje é o grande dia da festa da cultura popular brasileira”, comemorou o secretário de Cultura de Barbalha, Isaac Luna. Chamando a cidade de “capital nacional da cultura do Brasil” durante os festejos, ele ressalta a presença de diferentes expressões culturais na celebração: boi bumbá, reisado, ciranda e até frevo.

O contador Francisco José Pereira, conhecido como "Tico RC", é de Brejo Santo e está feliz de voltar a Barbalha para a comemoração. Ele conta que não participava da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio há muitos anos, mesmo antes de quando ela foi suspensa em razão da pandemia de Covid-19.

Agora, acompanhado da esposa, filha e um casal de amigos, o retorno foi de alento. Até brincou ao agradecer o "frio" da cidade, em alusão ao clima ameno favorecido pelas nuvens. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a mínima no município caririense nesse domingo foi de 26,9 °C e a máxima de 28 °C, com umidade entre 59% e 65%.

*Com informações do jornalista Farias Júnior, coordenador da rádio O POVO CBN Cariri