"Noite das Solteironas" acontece neste sábado, 3, em Barbalha

Santo Antônio. De Pádua, de Lisboa, de Barbalha, das solteiras que sonham com o seu momento de véu e grinalda. Em meio aos festejos do padroeiro da cidade caririense, acontece a tradicional “Noite das Solteironas”, onde simpatias e orações são feitas ao santo para que as moças tenham uma boa sorte no amor.

Realizada há mais de 22 anos por iniciativa da advogada Socorro Luna, este ano a festa acontece neste sábado, 3, e conta com uma programação diversificada e com as apresentações musicais de Fábio Carneirinho e Cláudio Moreno. A idealizadora do evento conta que a festividade surgiu para animar as quermesses que acontecem ao lado da Igreja Matriz, já que elas estavam com movimento fraco.

“Um amigo meu, de saudosa memória, me convidou pra eu coordenar uma noite e, segundo ele, eu era muito dinâmica e que eu ia fazer isso pela festa de Barbalha. Então, eu resolvi aceitar e fui pedir a Santo Antônio iluminação para que a noite fosse uma noite diferenciada. E é a festa que se conhece hoje”, relata.

Socorro reforça que os kits usados para as simpatias são confeccionados e vendidos durante toda a festa do padroeiro de Barbalha, e todo o valor arrecadado será repassado para a Paróquia de Santo Antônio. Ela ressalta que sua relação com o santo é de mãe e filho, esposa e filho e que é muito aconchegante e gratificante.

Quando perguntada se alguma solteirona já havia alcançado a graça de encontrar ela responde com entusiasmo que “inúmeras, centenas de milhares de solteironas já conseguiram realizar o grande sonho que foi o de se casar depois de usar nossas simpatias”. Dona Socorro finaliza dizendo que se sente muito grata pela proporção que a festa das solteironas tomou.

Serviço

Noite das Solteironas em Barbalha

Local: Ao lado da Igreja Matriz de Santo Antônio

Horário: Após a Missa das 19 horas