Festa de Santo Antônio tem casamento coletivo com 15 casais em Barbalha

A Igreja Matriz de Barbalha, na região do Cariri, foi palco do tradicional casamento coletivo das noivas de Santo Antônio, realizado neste domingo, 11. A cerimônia oficializou o matrimônio religioso de 15 casais em situação de vulnerabilidade social. O ritual contou com desfile das noivas em carro aberto, apresentação de grupos culturais e corte do bolo para confraternização com o público.

O casamento coletivo faz parte dos festejos em homenagem ao padroeiro de Barbalha. A programação, iniciada no último dia 4 com o cortejo e hasteamento do pau da bandeira, segue até 13 de junho, data em que se comemora o Dia de Santo Antônio, que na tradição religiosa também é conhecido como o "santo casamenteiro". Segundo a crença popular, ele ajuda homens e mulheres a encontrar o caminho do matrimônio.

Para os casais que selaram a união neste domingo, a tradição se confirmou. Ao som de bandas cabaçais, reisados e grupos juninos, os noivos percoreram as principais ruas do Centro da cidade em um cortejo acompanhado por dezenas de pessoas ao longo do trajeto. O desfile partiu da Igreja do Rosário, por volta das 16 horas, com destino à Matriz de Santo Antônio, onde os casais foram recepcionados por amigos e familiares.

Um tapete vermelho estendido no chão da Igreja levou os noivos até o altar. As uniões foram oficializadas após as bênçãos do padre Cícero Leandro. O momento foi celebrado com festa na Escola dos Saberes, onde os casais realizaram o corte de 15 bolos. Esse é o sexto casamento coletivo desde que a tradição passou a fazer parte da Festa de Santo Antônio, em 2016. O evento deixou de ser realizado em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a Prefeitura, os 15 casais contemplados com a cerimônia foram selecionados por meio de edital. A comprovação de baixa renda era um dos principais critérios de seleção. Além do casamento, os noivos também ganharam ensaios fotográficos gratuitos. Antes do matrimônio religioso, todos eles precisaram oficializar a união civil.

A festa em homenagem ao padroeiro de Barbalha é o primeiro grande evento junino do ano, antes do São João e do São Pedro. Além das celebrações culturais de grupos folclóricos, o evento também conta com shows musicais gratuitos. Nesta segunda-feira, 12, penúltimo dia de festejos, os shows serão de Paulo Breno, Marcelo e Rian e Bonde do Brasil. O encerramento, na terça-feira, 13, terá como atração principal o Padre Fábio de Melo.