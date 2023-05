Fábio Jr. e Padre Fábio de Melo lançam música para o Dia das Mães

Na véspera do Dia das Mães, Fábio Jr. e padre Fábio de Melo se uniram para lançar uma canção especial em homenagem às mães.

Composta pelo músico há uma década, a canção intitulada “Mãe” foi escrita para Dona Nilva, mãe de Fábio Jr, que faleceu em 2015 aos 85 anos de idade.

“[Na época] Mostrei pra ela e, como já imaginava, foi aquela choradeira… de emoção mesmo! Afinal, foi uma surpresa! Nunca mais vou esquecer do rostinho dela, aquele choro com alegria…”, relembrou Fábio Jr., em publicação no seu Instagram.

A escolha de padre Fábio de Melo para participar da canção se deu no desejo de Fábio Jr. de que a gravação fosse “de um jeito especial”.

“Foi aí que pensei no meu xará padre Fábio de Melo, que aceitou cantar comigo e deixou essa canção ainda mais bonita! Brigadúúú Xará! Espero que vocês gostem!”, contou.

“Mãe” já está disponível nas plataformas de streaming de música e irá ganhar um clipe especial que será lançado neste domingo, 14, no intervalo do “Fantástico”, programa da TV Globo.



