Suspeito de ameaçar família do prefeito de Barbalha é identificado

Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) rastreou número de celular usado para enviar ameaças e apreendeu celulares, notebooks e R$ 16 mil em espécie na casa do suspeito

Um homem foi identificado como suspeito de realizar ameaças de morte contra a família de Guilherme Saraiva (PDT), prefeito de Barbalha, no Cariri. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Segundo nota publicada no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ameaças foram realizadas por mensagens de texto. O telefone foi rastreado, e o dono da linha, identificado. Após as investigações, a Justiça concedeu dois mandados de busca e apreensão contra o suspeito.

Eles foram cumpridos em ação realizada na manhã desta quinta-feira, 21. Os policiais recolheram, na casa do homem, dois aparelhos celulares, sendo um simples e um smartphone, e dois notebooks. Também havia, no local, cerca de R$ 16 mil em espécie, em notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100.

A PC-CE começou a investigação após registro, por Guilherme, de um Boletim de Ocorrência (B.O). A motivação seria, de acordo com o órgão, ações da Prefeitura de Barbalha. A Polícia continua realizando as apurações do crime, e o suspeito segue em liberdade.

