Já inaugurado, Centro Cultural do Cariri funcionará a partir de maio

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo foi inaugurado há 19 dias, pouco tempo antes do governador Camilo Santana renunciar ao cargo para concorrer a senador. Apesar disso, o espaço tem um retorno gratual e oferecerá algumas atividades a partir de maio.

Ainda sem programação para o mês divulgada, Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará, falou sobre os planos futuros em entrevista para a rádio O POVO CBN Cariri.

“No próprio ato da inauguração, nós dissemos que estaremos fazendo uma abertura gradual do ambiente. O Centro Cultural do Cariri já é o maior centro cultural do Estado. Nós temos o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que era o principal equipamento em termos de proporções físicas, mas hoje é o Centro Cultural do Cariri”, explica.

Em maio, o local proporcionará ações nos finais de semana em parceria com o Sesc Ceará. O foco inicial será em uma programação com grupos de tradição popular, atividades esportivas e eventos lúdicos destinados às crianças.

O pleno funcionamento está previsto para ocorrer até agosto deste ano. O espaço terá museu, biblioteca, teatro, pista de skate, parque, areninha, além de lugares para formação artística e cultural.

De acordo com Fabiano Piúba, a previsão é de que, em agosto, também ocorra apresentações de um espetáculo do escritor, médico e dramaturgo Ronaldo Correia de Brito. Ele escreveu uma peça exclusiva dedicada à inauguração.

“Estamos em processo de instalação dos ambientes e dos equipamentos. Fizemos toda a aquisição para começar a instalar mobiliários e equipamentos”, ressalta o secretário.

Ele promete: “a partir de maio, estaremos abrindo aos finais de semana com atividades para a população. Mas haverá o próprio processo de montagem desses outros ambientes, do museu, das galerias, da biblioteca. Serão momentos de formação técnica para as pessoas que vão atuar no centro cultural, mas também para as pessoas que atuam nesse campo (das artes) na região”.



