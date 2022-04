Juazeiro do Norte: TRE mantém prefeito Glêdson Bezerra e vice nos cargos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu manter os diplomas do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e do vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSD). Os embargos que pediam a cassação da chapa foram votados de maneira unânime. A decisão foi tomada em sessão realizada na segunda-feira, 19.

A informação é do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri. A chapa Glêdson e Giovanni foi acusada de abuso de poder econômico durante a eleição de 2020. Em decisão de primeira instância, em 2021, o prefeito e o vice tiveram seus mandatos cassados. A denúncia apontava para abuso de poder econômico pelo uso de um helicóptero durante uma carreata ocorrida em outubro de 2020.

Também era alvo o empresário Gilmar Bender, maior apoiador financeiro da chapa durante a corrida eleitoral. A aeronave, que pertenceria a Bender, teria feito um derrame de papel picado no evento político. As imagens, inclusive, foram publicadas nas redes sociais, de acordo com o despacho.

Em parecer encaminhado ao TRE-CE, o Ministério Público Eleitoral chegou a defender a manutenção da cassação dos diplomas e a inelegibilidade dos gestores. No documento, o MP Eleitoral pedia que o Tribunal confirmasse a decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral.

A procuradoria ainda apontava que, antes da carreata, Gilmar Bender teria distribuído combustível gratuitamente aos apoiadores de campanha. O gasto, estimado em R$ 22,6 mil, também não foi informado na prestação de contas.

Nesta segunda, o Tribunal entendeu que a aeronave não havia sido incluída na prestação de contas da campanha. Pelas redes sociais, o prefeito Glêdson Bezerra comemorou a decisão.

"Hoje nós estamos aqui ao lado do nosso vice-prefeito, doutor Giovanni Sampaio, e a gente vem externar nossa alegria diante da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que garantiu o resultado das urnas, respeitou a democracia e nós vencemos mais uma vez por sete a zero e agora é trabalhar, né isso doutor Giovanni?", afirmou o prefeito de Juazeiro. O vice respondeu: "É trabalhar. A inconformidade da classe política adversária não condiz com a cidade do porte de Juazeiro".

Caso o Tribunal Regional Eleitoral tivesse decidido o contrário, Juazeiro do Norte teria novas eleições municipais. O caso agora ainda pode seguir para julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



