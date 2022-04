Projeto de incentivo à leitura é realizado em Juazeiro no Dia Nacional do Livro Infantil

A cidade de Juazeiro do Norte recebeu nesta segunda-feira, 18, as atividades do projeto Juazeiro Leitor. Vinculado à Secretaria de Educação do Município, o projeto teve programação alusiva ao Dia Nacional do Livro Infantil. As atividades lúdicas aconteceram na Praça Padre Cícero e contaram com a participação de alunos, entre crianças e adolescentes, da rede pública do município.

O projeto faz parte do programa Educa Juazeiro, lançado no começo de 2022, que contempla ações voltadas para a qualidade do ensino e aprendizagem. "Hoje nós estamos iniciando o primeiro Juazeiro Leitor, que tem o grande objetivo de fomentar diversas práticas de linguagem e interação de leitura e escrita; em diferentes contextos e espaços educativos; tanto dentro da escola, como fora da escola; no caso os espaços públicos", comentou a coordenadora do evento Arlete Xavier, em entrevista para o jornalista Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri.

Durante o dia, a programação contou com atividades lúdicas, como contação de histórias, pinturas, leituras, desenhos, além de produção textual. De acordo com Arlete Xavier, os alunos de três escolas públicas do município participaram da ação. A estimativa é que 600 jovens, além dos professores e membros da comunidade, tenham sido beneficiados pelas práticas de incentivo à leitura.

O evento é realizado no Dia Nacional do livro Infantil, que faz homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, autor referência na literatura infantil brasileira. A coordenadora do Juazeiro Leitor afirma que mais eventos do projeto continuarão a acontecer, sempre tendo como referência uma data relacionada a práticas de leitura.

