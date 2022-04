No Crato, RC diz que qualquer candidato do bloco ao governo deve manter "protagonismo do Cariri"

O pré-candidato agradeceu a homenagem, articulada por parlamentares cratenses, e comentou sobre a disputa pela indicação do PDT ao Governo do Ceará

Um dos pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio esteve no município do Crato, nesta terça-feira, 19, para participar de solenidade na qual recebeu o título de cidadão do município, no Auditório da Universidade Regional do Cariri (Urca). No evento, o ex-prefeito de Fortaleza falou sobre a disputa interna no bloco governista e reforçou o compromisso da futura gestão com a região do Cariri.



"Quem quer que seja o candidato nosso da aliança vai assumir com o Cariri o compromisso de manter o protagonismo que o Cariri recebeu do Governo do Estado ao longo desses anos. Até porque o Cariri está se fazendo cada vez mais importante não só para o sul do Ceará, para os estados vizinhos, mas para o Ceará inteiro. Então manter o Cariri em alta conta e com compromisso elevado dos governos estaduais será o compromisso de qualquer candidatura nossa", disse o ex-prefeito ao jornalista Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri.



O pré-candidato agradeceu a homenagem, articulada por parlamentares cratenses, e fez elogios a cidade. "O Crato é um município fundador do Ceará. Ele carrega consigo muita tradição, muita cultura, é preço das universidades, é berço da cultura cearense. Isso me faz agora, além de ser ser grato a Câmara, aos vereadores, carregar comigo o Crato em todas minhas lutas políticas, ser solidário as lutas e missões do Crato", disse RC.



Apesar das disputas internas que envolvem as pré-candidaturas do PDT ao Palácio da Abolição, com aliados divididos publicamente, Roberto Cláudio defendeu a unidade do processo. Ele disputa a indicação do PDT ao Governo do Ceará juntamente com a governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.

"Eu estou como pré-candidato dentro de uma dinâmica que envolve outros três grandes nomes, grandes amigos, no trabalho que nós quatro juntos construirmos um candidato, um de nós será o nome, possivelmente, mas quem não for irá trazer junto a sua biografia, as suas lutas, as suas ideias pra gente cada vez mais unido e coeso poder apresentar o Estado do Ceará um projeto de futuro que garanta a continuidade das conquistas que o Camilo trouxe e também um projeto que possa trazer novas ideias", disse o pedetista.



Sobre a definição do nome a ser escolhido pelo bloco, o ex-prefeito disse que a perspectiva é que tal decisão seja oficializada até as convenções que começam em 20 de julho, sobre a liderança do ex-governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT). Até lá, ele avaliou ser possível "construir com os aliados" e dialogar com os partidos para se chegar a "um bom termo e uma candidatura que possa unir e ser forte".

Atualmente, o pré-candidato está cumprindo agenda na região do Cariri. Ele desembarcou em Juazeiro do Norte na última segunda-feira, 18, quando realizou algumas entrevistas e também participou de uma palestra.

E pra encerrar esta noite, ministrei uma palestra sobre #GestãoPública na Unip de Juazeiro do Norte. Uma troca de conhecimento super produtiva entre os alunos e gestores da unidade. pic.twitter.com/xsPW27vzTx — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) April 19, 2022

Pela tarde, RC deve seguir viagem para a cidade de Farias Brito para participar de um diálogo articulado pelo prefeito da cidade, Deda Pereira (PDT), e o presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Jorge (PDT).



Já pelo período da noite, Roberto Cláudio termina a sua agenda com uma palestra que vai acontecer na cidade de Barbalha por volta das 19h. O momento vai contar com a participação do deputado estadual Fernando Santana (PT). Na manhã da quarta-feira, 20, o pré-candidato viaja para Nova Olinda onde deve participar de uma solenidade para receber também o título de cidadão do município.