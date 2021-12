Prefeitura do Crato informa que não há autorização para festa no Parque da Exposição

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há autorização para o evento "Estamos de Volta Cariri", previsto para o dia 18 de dezembro no Parque da Exposição e contava com a presença de artistas como Xand Avião e Zé Vaqueiro

A Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou através de uma nota que não há autorização da Célula de Vigilância Sanitária para a realização de um grande evento no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. A festa estava confirmada para o dia 18 de dezembro e contava com a presença de artistas como Zé Vaqueiro, Xand Avião e Zé Cantor.

"A Secretaria Municipal da Saúde reforça que o decreto municipal Nº 2811001/2021 não autoriza evento social com espaço dançante. E ainda, que todo evento a ser realizado no município do Crato precisa se adequar aos decretos municipais, além da submissão dos protocolos sanitários e layout da festa para anuência ou não do evento", informa a nota.

O evento, intitulado de “Estamos de Volta Cariri”, foi anunciado pela produtora Yury Paredão Entretenimento, que confirmou a festa garantindo o cumprimento de todos os protocolos sanitários na festa, mas não chegou a informar sobre a venda de ingressos.

A nota emitida pela SMS finalizou o comunicado afirmando que as notificações e encaminhamentos aos órgãos competentes já foram enviados 'para devida avaliação sanitária e epidemiológica do evento'.

