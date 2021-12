Tartaruga ameaçada de extinção com mais de 140 kg é resgatada em Amontada

Animal precisa ser transferido com urgência ao projeto Cetáceos da Costa Branca, no Rio Grande do Norte, para receber tratamento médico veterinário

Uma tartaruga gigante foi resgatada na praia Barra de Moitas, no município de Amontada, a 165 km da Capital. A espécie, conhecida como Tartaruga Cabeçuda (Caretta Caretta), foi encontrada muito debilitada e não pôde ser devolvida ao mar. Como o Ceará não possui centros de recuperação voltados para tartarugas marinhas, o animal deve ser transportado ao Rio Grande do Norte.

A tartaruga, com cerca de 140 kg, foi encontrada por um barqueiro da Barra de Moitas, chamado Edivaldo. Ele acionou o Projeto Eco Icaraí, ONG que desenvolve um trabalho socioambiental na região, fazendo desde o monitoramento das praias, até o resgate de tartarugas. “A área de desova dessa espécie fica entre os estados do Rio de Janeiro até Sergipe”, explica Alanna Loiola, bióloga e coordenadora do projeto. O animal foi transportado em um carro do Corpo de Bombeiros de Amontada.

Segundo Alanna Loiola, a causa do encalhe só poderá ser detectada após avaliação de um médico veterinário. Por conta do estado crítico do animal, ele deve ser encaminhado com urgência para o projeto Cetáceos da Costa Branca (CCB), pra ser tratado, reabilitado e devolvido. A bióloga relata que, sem ter condições de saúde para ser devolvido ao mar e grande demais para reservatórios de água menores, a tartaruga está sendo mantida no seco. “Isso diminui muito a taxa de sobrevivência. Agora estamos precisando garantir transporte para o animal até o Rio Grande do Norte”, explica.

Alanna ressalta que, quanto mais rápido for a transferência, mais garantia de sobrevivência o animal vai ter. O Instituto VerdeLuz, que tem parceria com o projeto Eco Icaraí, é responsável por acionar os órgãos ambientais e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para facilitar o transporte do animal. Ao O POVO, o Instituto informou que, por ter que se deslocar a outro estado e ser necessário veículo específico para o transporte, a previsão é que a tartaruga seja enviada nesta segunda-feira, 6, para Fortaleza e, no dia seguinte, transportada ao CCB.

Alanna Loiola explica que o animal deve ter origem de algum dos estados que tenha uma base do projeto Tamar, já que apresenta uma anilha de identificação do projeto numa das nadadeiras. A fundação está presente nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. No Brasil, o animal encontra-se em perigo de extinção, além de ser considerado como vulnerável globalmente.



