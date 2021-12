Vestibular Uece: candidatos destacam ansiedade no primeiro dia da segunda fase

O primeiro dia da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi encerrado às 13 horas deste domingo, 5, sem nenhuma intercorrência, segundo informou a instituição. Os candidatos foram autorizados a ingressar nos locais de prova às 9 horas. No campus Itaperi, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, em Fortaleza, a movimentação foi tranquila após a abertura dos portões.



Candidatos ouvidos pelo O POVO dividiram opiniões sobre o nível de dificuldade da prova, mas ressaltaram que o formato seguiu o padrão das edições anteriores, mesclando questões "conteudistas", mais aprofundadas, e outras voltadas à interpretação de texto ou reflexão sobre temas sociais. "Eu achei um pouco complicado. Foram 20 questões. Metade deu pra fazer e a outra metade bateu uma certa insegurança, mas acredito que deu certo", disse a estudante Luana de Freitas, 17, que tenta vaga para o curso de matemática.

Já para Ana Carolina Tavares, inscrita no curso de medicina veterinária, "a prova estava tranquila", com exceção de algumas questões que sempre exigem um pouco mais dos candidatos, segundo ela. "Eu me preparei bastante nessa segunda fase, mais até do que na primeira, então não percebi muitas dificuldades. O problema mesmo é a ansiedade, que acaba sendo um dos fatores que mais podem atrapalhar nesse momento. Mas eu procurei me manter calma durante todo tempo. Acredito que fiz uma boa prova", afirma.

Segundo a Uece, cerca de 5,7 mil candidatos foram classificados para a segunda fase do vestibular. Eles disputam 2.410 vagas, das quais 1.216 são para os cursos nos campi da Capital e 1.194 nas unidades do Interior, localizadas nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Tauá.

Neste domingo, 5, o exame teve prova de redação e 40 questões de múltipla escolha relacionadas às áreas dos cursos para os quais os candidatos se inscreveram. A última etapa da seleção ocorre nesta segunda-feira, 6, no mesmo horário (9 às 13 horas), e com a mesma quantidade de questões do primeiro dia.

Assim como na primeira fase, os gabaritos preliminares serão divulgados momentos após o fim da aplicação nas provas. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 28 de janeiro de 2022.

Com informações do repórter Luciano Cesário

