4 eventos são interrompidos no feriadão em Barbalha e 2 mil pessoas são abordadas

Os locais tinham aglomeração, ausência de uso de máscara e do passaporte de vacinação, de acordo com informações da Prefeitura

Quatro eventos foram interrompidos em Barbalha, na região do Cariri, entre a última sexta-feira, 12, e esta segunda-feira, 15, por descumprimento das normas sanitárias estabelecidas no decreto estadual para conter o avanço do novo coronavírus. De acordo com informações da Prefeitura, tratava-se de locais com aglomeração, ausência da máscara de proteção facial e do passaporte de vacinação.

Quatro proprietários de estabelecimentos comerciais foram multados e mais de duas mil pessoas foram abordadas por descumprir as medidas de segurança em vigor para o enfrentamento da pandemia. As ações tiveram apoio de profissionais de segurança envolvidos na Operação Proclamação da República, que visa intensificar a fiscalização e reduzir os acidentes nas rodovias estaduais.

Carlos Henrique Albuquerque, coordenador da Vigilância Sanitária de Barbalha e vice-presidente do comitê técnico municipal para enfrentamento da Covid-19, disse que a administração tem notado infrações sanitárias com as últimas flexibilizações. “Alertamos que a pandemia ainda não acabou e é preciso continuar com as medidas de segurança”, defendeu.

Albuquerque foi entrevistado por Farias Júnior na rádio CBN Cariri. Ele destacou que várias aglomerações foram identificadas em postos de combustível, e foram encerradas.



Desde o início da pandemia, 177 habitantes de Barbalha morreram e 7,1 mil foram contaminados em decorrência da Covid-19, de acordo com dados no IntegraSUS consolidados às 12h33min desta segunda-feira, 15. Em relação à ocupação de leitos, 65% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão ocupadas e nenhuma enfermaria está com leitos ativos.

O município está com nível de alerta considerado “baixo” para a pandemia, conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará compilados entre o dia 31 de outubro e a última sexta-feira, 13. Entre os dias 24 de outubro e 6 de novembro, no entanto, Barbalha compunha a lista de 19 municípios com alerta “altíssimo” para a pandemia, o que fez com que a administração resolvesse endurecer as medidas.





