Governo inaugura trecho da CE-397 que liga o Ceará à Paraíba

Com 33 km de rodovia pavimentada, o trecho liga o município de Mauriti ao distrito de São Miguel e à divisa com a Paraíba

O Governo do Ceará, por meio do governador Camilo Santana (PT), inaugurou nessa sexta-feira, 3, trecho da rodovia CE-397 que liga o Estado à Paraíba, no município de Mauriti. Com 33 km de rodovia pavimentada, o trecho liga o município ao distrito de São Miguel e à divisa com a Paraíba. A obra teve investimento de R$ 22 milhões, e contou com parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

De acordo com Camilo, a estrada pavimentada garante mais segurança e conforto aos moradores da região. “Quando se faz uma estrada, além de dar segurança, qualidade para as pessoas circularem, ela traz desenvolvimento. Vai movimentar a economia da região, trazer oportunidade”, disse o gestor, que também destacou pelas redes sociais, a implementação de um sistema de abastecimento de água para o município de Mauriti, que beneficiará mais de 2.600 famílias.

Na ocasião, também anunciamos um sistema de abastecimento d'água para o município, que beneficiará mais de 2.600 famílias. A solenidade contou com a presença do padre Antônio Furtado, a quem agradeço pela bênção. Muito obrigado a toda população de Mauriti pelo carinho!

A inauguração contou também com a presença do prefeito de Mauriti, João Paulo Furtado (PT), que agradeceu a conclusão da obra e espera que ela seja reflexo de novas conquistas para o município e sua população. “A gente vive um momento novo com essa pandemia que vem nos deixando com medo, não sabe se vai, se volta, mas, enfim, a gente tem que seguir a nossa estrada, a estrada do desenvolvimento”, comenta.

Novos trechos

Outro pedaço da rodovia está sendo pavimentado. Este liga o Poço do Pau, em Brejo Santo, ao distrito de Palestina, em Mauriti. São 12,6 km, com aproximadamente R$ 11 milhões em investimentos em serviços de movimentação de terra, pavimentação, revestimento asfáltico, bueiros, drenagem e proteção ambiental. A previsão é que seja concluída em 2022.

Após concluída, a rodovia será uma rota de desenvolvimento regional ligando os estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Neste ano, foram entregues 334,67 km de obras de estradas. Atualmente, mais de 400 km estão passando por intervenções. Ainda há a previsão de início para mais 144 km, segundo do Governo do Estado.

Na inauguração do trecho em Mauriti, também estavam presentes o secretário do Desenvolvimento Agrário, Diassis Diniz, o deputado federal José Guimarães e os estaduais Evandro Leitão, Fernando Santana, Guilherme Landim, Walter Cavalcante e Audic Mota. Também prestigiou a solenidade o prefeito de Bonito-PB, Ceninha Lucena, e lideranças da região.

