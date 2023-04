Rio transborda e alaga ruas e residências após fortes chuvas em São Benedito

O município de São Benedito, localizado a 332,4 quilômetros de Fortaleza, teve chuvas intensas nesse domingo, 2. Devido à precipitação, o rio Arabé transbordou, deixando ruas da região alagadas.

Em vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais, é possível ver a força da água nas ruas alagadas e o nível da enchente, que afetou residências dos bairros.

De acordo com o prefeito de São Benedito, Saul Maciel, moradores que tiveram as casas invadidas pela água estão sendo levados a pousadas, e, apesar da situação, o prefeito apontou que há uma resistência por parte da população.

Nesta segunda-feira, 3, o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito, o deputado Alysson Aguiar e o superintendente-adjunto da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Gadyel Gonçalves, visitaram São Benedito para analisar a situação e verificar os prejuízos.







Em reunião realizada com a presença da população, Elmano apontou a atuação dos governantes e reforçou a importância da evacuação dos moradores das casas.

“Eu fiz questão de vir pessoalmente, porque eu queria ver de perto a situação de vocês e deixar a segurança de que vocês vão ter um governador, um prefeito, uma senadora e um deputado juntos para ajudar. Vocês têm governante para ajudar. [Para] quem a Defesa Civil disser ‘por favor, saia’. Nós não estamos pedindo para você sair apenas por sair, estamos pedindo para você não correr o risco de perder a sua vida ou a de um ente que gosta”, afirmou.

Durante a fala, o governador também mencionou o pagamento de aluguel e a distribuição de cestas básicas como ações de assistência à população do município.

O prefeito Saul Maciel também informou que a Prefeitura de São Benedito está fazendo um levantamento sobre os prejuízos causados para a realização de doações e ações de limpeza da região.

O POVO entrou em contato com a prefeitura sobre a quantidade de pessoas desalojadas, mas não teve retorno até a publicação da matéria.

De acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 74 milímetros (mm) entre as 7 horas do domingo e as 7 horas desta segunda, 3, em São Benedito. Foi o maior registro do Estado nas últimas 24 horas.

