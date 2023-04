Aulas são paralisadas em dois municípios cearenses nesta segunda

Acopiara terá um mês sem aulas, problemas vão além das chuvas no local; Jaguaruana retorna atividades nesta terça-feira, 4

A cidade de Acopiara, a 346,8 km de Fortaleza, enfrenta obstáculos na locomoção para as escolas da rede municipal. De acordo com a gestão municipal, a força das chuvas motivou a paralisação das aulas. A população, por outro lado, aponta a falta de transporte escolar. Em Jaguaruana, microrregião do Baixo Jaguaribe, onde as aulas foram paralisadas nesta segunda-feira, 3, os alunos retornam às salas de aulas nesta terça-feira, 4.

Conforme decreto publicado na manhã desta segunda pelo Governo de Acopiara, todas as unidades de ensino da rede municipal ficarão paralisadas até o dia 29 de abril, com possibilidade da data ser postergada, caso as condições climáticas não tragam novas chuvas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos cinco dias, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), parte dos postos do município tinham acumulado, — individualmente —, no máximo, 40 milímetros (mm).



Uma moradora, que preferiu não se identificar, revelou que o acesso às aulas já era uma problemática antiga, fruto não exclusivamente das chuvas, mas sim, pela decisão dos proprietários de transporte escolar, que estão há três meses sem receber salário, e optaram por não trabalhar até que fossem pagos.

Ainda segundo a fonte, foi sugerido, à gestão municipal, a possibilidade de ensino remoto, que não foi acatada.



Eva Pereira da Silva, mãe de dois filhos, uma de 10 e outro de 15, relembrou que, por conta da pandemia, 2 anos de estudos foram interrompidos. Na tarde desta segunda, pela ausência de transporte escolar, Eva levou o filho mais velho de moto para uma escola estadual localizada nas proximidades.

O veículo, no meio do caminho, acabou dando defeito em uma das rodas. Foi com a ajuda de uma pessoa que passava pela estrada, que ela e o filho conseguiram dar continuidade ao trajeto.

Aline Silva é outra mãe que viu o aprendizado da filha, de 6 anos, desamparado por conta da suspensão. Na tentativa de contornar a falta de educação básica para a filha, Aline decidiu agir: “Estou pagando aulas de reforço particulares”, disse.



O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Acopiara para tratar sobre as denúncias citadas acima, no entanto, nenhum dos chamados foram retornados.



Um dia de paralisação em Jaguaruana



Estudantes da rede municipal de Jaguaruana tem acesso às escolas por meio de canoas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguaruana)



Em contramão ao contexto vivenciado pelos acopiarenses, no município de Jaguaruana, o tempo de paralisação das aulas durou 24 horas. A Prefeitura Municipal, que havia suspendido as atividades laborais em quatro escolas na manhã desta segunda-feira em decorrência do grande volume de chuvas e acúmulo de águas nas barragens e rios na zona rural, comunicou a retomada nesta terça-feira, 4.



Segundo a gestão, algumas rodovias que davam acesso aos colégios EEF Francisco Venâncio, EEF Dr. José Simões Filho, EEF Nossa Senhora do Livramento, EEF João Rodrigues Maia e CEI Antônio Valente Filho estavam inundadas, o que impedia a passagem dos ônibus escolares ou outros automóveis.

Para contornar a situação, a Secretaria de Educação de Jaguaruana afirmou que arcará com as despesas de serviços de travessia de embarcações de seus funcionários enquanto o quadro chuvoso persistir.



Ademais, os alunos que não precisam se deslocar por embarcações terão aula de modo remoto.



O prefeito Elias Oliveira reforçou, ao O POVO, que esse março de 2023 foi o mais chuvoso dos últimos 15 anos na cidade. "Jaguaruana tem sentido os impactos do mês de março mais chuvoso dos últimos 15 anos. Mas, procuro apoiar a população por meio da parceria com a Defesa Civil no socorro a todos que precisarem, além da reestruturação de estradas, segurança da canoas e embarcações e desobstrução dos canais", destaca.

Sobre o assunto Rio transborda e alaga ruas e residências após fortes chuvas em São Benedito

Chuvas no Ceará: 5 trechos de rodovias estão bloqueados e 2 pontos são liberados

Chuvas no Ceará: 2.691 desabrigados, 26 feridos e seis mortos

Ceará tem chuvas acima do esperado em todas as regiões em março

Tags