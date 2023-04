Nenhum homicídio foi registrado em Sobral no último mês de março

Marca não era registrada no município desde 2011, conforme Prefeitura. Mês de abril, porém, começou com um assassinato no bairro Cohab II

O município de Sobral, na Região Norte do Estado, não registrou nenhum homicídio no último mês de março, conforme anunciado pelo prefeito Ivo Gomes (PDT) em suas redes sociais no último sábado, 1º. Ainda conforme ele, esta é a primeira vez que a marca é atingida desde 2011.

Apesar disso, o mês de abril já começou com um assassinato. Na madrugada do último domingo, 2, um homem de 25 anos, identificado como Edney do Nascimento Silva, foi morto a tiros no bairro Cohab II. Na mesma ação, uma mulher foi baleada e está hospitalizada.

Um homem foi preso ainda em flagrante pelo crime. Clailson Silva de Oliveira, de 18 anos, tinha, conforme a Polícia Militar, as mesmas características do suspeito informadas por testemunhas. Além disso, ao ser abordado, a PM encontrou com ele quatro armas de fogo em uma sacola. A motivação do crime não foi divulgada.

Com este homicídio, agora são 15 os assassinatos registrados em Sobral neste ano, conforme registros da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Mesmo março deste ano não tendo registrado homicídios, o número de homicídios neste ano é um pouco maior que o do mesmo período do ano passado. Em 2022, até 2 de abril, 11 homicídios haviam ocorrido em Sobral — o ano terminaria com 74 assassinatos, uma redução de 32,7% em relação a 2021.

Para a defensora pública Emanuela Leite, titular da Secretaria da Segurança Cidadã de Sobral (Sesec), os bons resultados têm relação com as políticas públicas desenvolvidas no município, que englobam tanto a parte da repressão, quanto a área da prevenção.

Entre os trabalhos desenvolvidos está o Projeto Jovem Guarda, que faz uma busca ativa de jovens em situação de vulnerabilidade, como egressos do sistema socioeducativo ou que estão sem estudar. Mediante o pagamento de uma bolsa por cinco meses, oferece a eles aulas diversas aulas de cidadania.

A secretaria também cita o comitê municipal do programa Ceará Pacífico — que reúne diversos órgãos, tanto municipais e estaduais, quanto também do sistema de Justiça — e permite a discussão e deliberação sobre problemas da área de segurança. Sobral ainda conta com um trabalho de treinamento de guardas municipais para a mediação de conflitos.

Já na parte de repressão, cita a secretária, após ser constatado um aumento no número de homicídios no início do ano, houve um reforço nas blitz em territórios identificados como de maior registro de crimes.

O trabalho veio a se somar com as operações permanentes desenvolvidas pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. Além disso, em fevereiro, o efetivo da PM de Sobral ganhou mais 80 policiais.

“Eu não credito o sucesso a uma única medida, mas, claro, quando a gente tem uma série de medidas, uma saturação pontual como essa acaba repercutindo mais”, diz Emanuela Leite.



Já a SSPDS, em nota, destaca ações como a apreensão de armas de fogo, que, no primeiro semestre deste ano, teve como resultado 51 armas retiradas de circulação — aumento em relação ao mesmo período do ano passado, quando 33 armas foram apreendidas.

“É um resultado bastante satisfatório, fruto do trabalho integrado das Forças de Segurança do Estado com as Forças de Segurança do Município”, afirmou o secretário da Segurança Pública Samuel Elânio, conforme divulgado pela assessoria de imprensa da SSPDS. “A ideia é mantermos esses números reduzidos para que consigamos cada vez mais trazer paz e sensação de segurança para a população do município de Sobral”.

