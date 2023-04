São Benedito tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

Precipitação intensa deixou ruas do município alagadas em decorrência do transbordamento do rio Arabé

O município de São Benedito, a 332,4 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior quantidade de chuvas no Ceará nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 74 milímetros (mm) entre as 7 horas do domingo e as 7 horas desta segunda, 3.

Com as chuvas intensas na região, o rio Arabé transbordou e vias do município ficaram alagadas. Parte da população também ficou desalojada.

Pelas redes sociais, o prefeito Saul Maciel afirmou que as famílias que tiveram as residências atingidas pela água estão sendo transferidas para pousadas.

Em transmissão ao vivo, que contou com a presença do governador Elmano de Freitas e a senadora Augusta Brito, o prefeito falou sobre o trabalho que está sendo realizado pela equipe responsável e apontou a possibilidade de ocorrência de mais chuvas.

“A gente sabe que em algumas casas vocês não podem mais voltar, porque vem chuva mais tarde, e eu não garanto que essa água não deixe de entrar nas casas de vocês. Os leitos dos rios têm que ficar livres. Não dá para, em pleno 2023, permitir construções nas margens dos rios, porque o rio vai precisar de espaço quando der uma chuva dessas”, disse.

Além de São Benedito, foi registrada chuva em mais de 80 municípios. Entre as cidades que também registraram alto índice, estão Viçosa do Ceará (71 mm), Guaraciaba do Norte (65 mm), Tauá (60 mm) e Catunda (58 mm).

Maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas:

1. São Benedito: 74 mm

2. Viçosa do Ceará: 71 mm

3. Guaraciaba do Norte: 65 mm

4. Tauá: 60 mm

5. Catunda: 58 mm

6. Graça: 52 mm

7. Santana do Acaraú: 52 mm

8. Boa Viagem: 46.4 mm

9. Quiterianópolis: 44 mm

10. Santa Quitéria: 42.2



Ceará registra chuva em 86 municípios cearenses

Nos próximos dias, há condições favoráveis de chuvas em algumas regiões do Estado, com céu variando de nublado a parcialmente nublado (leia abaixo a previsão do tempo).

Previsão do tempo no Ceará

Segunda-feira, 3/4

Nesta segunda, 3, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todos as macrorregiões, com chuvas mais expressivas no centro-norte do Estado.

Terça-feira, 4/4

O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todos as macrorregiões. Na madrugada, há a possibilidade de precipitação forte na região do Cariri, sul de Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira, 5/4

Na quarta, também há condições favoráveis de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todos as macrorregiões. Segundo a Funceme, essas chuvas são em decorrência do posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

