Açude de Quixeramobim sangra pela primeira vez em 12 anos e população se reúne para assistir

Depois de 12 anos sem sangrar, a barragem da cidade de Quixeramobim, a 204,3 km de Fortaleza, chegou a 100% da capacidade neste domingo, 2. Com ela, o Ceará passa a ter 51 açudes sangrando.

A emoção da população pelo momento da sangria foi registrada nas redes sociais. Uma multidão se reuniu para assistir à água passar pelo vertedouro.

O açude Quixeramobim faz parte da bacia do Banabuiú e tem 7,88 hectômetros cúbicos (hm³) de volume. Ele estava com volume morto no início de março e recebeu grande aporte com as chuvas registradas no mês.

A última vez que a barragem tinha sangrado foi em 2011, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) no portal Hidrológico.

Karolyne Silva, 32, foi uma das moradoras da cidade que foi até a barragem na tarde de domingo na expectativa de ver o sangramento.

“Tinha muita gente desde o meio-dia esperando a barragem sangrar. Faz muito tempo que as pessoas esperam. A gente passou por muita coisa nesses anos com falta de água, racionamento, estiagem”, conta.

Para ela, o grande volume de água na barragem representa um “sinal de alegria e esperança” para a população de Quixeramobim. Além de ser fonte do abastecimento hídrico da cidade, o local é considerado um símbolo do município.

Em março, choveu 132,8% a mais do que a média histórica de Quixeramobim. Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade registrou 353.9 milímetros de chuva no mês de março.



