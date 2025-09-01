Homem é condenado a 23 anos por morte de patrão a marteladas em Assaré

Na imagem, Sinval Francelino Ribeiro, que foi assassinado por Simão Pereira Silva, de acordo com o Tribunal do Júri de Assaré / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Simão Pereira Silva, 22 anos, foi condenado a 23 anos e dois meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado contra o próprio patrão, o idoso Sinval Francelino Ribeiro, na época com 85 anos. Crime aconteceu em fevereiro de 2024, na zona rural de Assaré, a 506,89 km de distância de Fortaleza.

A decisão foi tomada na quinta-feira, 28, pelo Tribunal do Júri do Município, que acatou as teses do Ministério Público do Ceará (MPCE), por considerar motivo torpe, com emprego de meio cruel e sem a defesa da vítima.