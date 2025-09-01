Homem é condenado a 23 anos por morte de patrão a marteladas em Assaré

Homem é condenado a 23 anos por morte de patrão a marteladas em AssaréO crime ocorreu em fevereiro de 2024 e a sentença saiu na quinta-feira, 28. Simão Pereira Silva, 22 anos, desferiu golpes com um martelo na cabeça da vítima
Simão Pereira Silva, 22 anos, foi condenado a 23 anos e dois meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado contra o próprio patrão, o idoso Sinval Francelino Ribeiro, na época com 85 anos. Crime aconteceu em fevereiro de 2024, na zona rural de Assaré, a 506,89 km de distância de Fortaleza.
A decisão foi tomada na quinta-feira, 28, pelo Tribunal do Júri do Município, que acatou as teses do Ministério Público do Ceará (MPCE), por considerar motivo torpe, com emprego de meio cruel e sem a defesa da vítima.
Segundo o MPCE, o crime ocorreu porque o réu, que era agricultor, havia se desentendido com a vítima, proprietária do sítio no qual trabalhava.
O caso integra o "Programa Tempo de Justiça", iniciativa que busca julgar crimes dolosos contra a vida em até 400 dias após o ocorrido, incluindo homicídios e feminicídios.
Relembre o crime e motivação
O crime sucedeu no dia 5 de fevereiro de 2024, no sítio Cajazeiras do Simião. De acordo com a decúncia do MPCE, o jovem foi até a casa de Sinval e desferiu quatro golpes com um martelo na cabeça da vítima, que chegaram a provocar o afundamento do crânio, causando o óbito.
De acordo com informações, dias antes, o trabalhador havia pedido um adiantamento de salário ao patrão, depois de uma semana de ofício. No entanto, após receber o dinheiro, Simão não foi trabalhar, fato que desencadeou o atrito entre os envolvidos, culminando no crime.