UFC paga salário de funcionários após atrasos de empresa terceirizada

Funcionários do setor da limpeza da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm enfrentado atrasos no pagamento de salários e benefícios. Diante disso, a Universidade assumiu o pagamento direto do salário dos trabalhadores terceirizados, dos campi da capital e do interior. Informação é do reitor Custódio Almeida, que explicou que esses atrasos são causados por problemas financeiros da empresa contratada LDS Serviços de Limpeza Ltda, levando a UFC a intervir diretamente nos pagamentos e a planejar uma nova licitação.

“Essa questão está vinculada a um problema da empresa que cuida disso, a licitada, que está com alguns problemas no mercado, com contas bloqueadas. Para se ter ideia, o último pagamento foi feito pela própria universidade diretamente”. Diante disso, a empresa deve fornecer os dados dos empregados, que terão suas contas bancárias cadastradas para que a Universidade realize os repasses.

“Resolvemos cadastrar todos os servidores de limpeza na própria Universidade para fazer o pagamento direto. E por que a empresa não é descredenciada? Porque haverá descontinuidade. Se a gente descredencia para fazer nova licitação, por um tempo, ficará sem (serviço de limpeza). Então isso tem que ser planejado corretamente, para não ter problema da continuidade desse serviço”, detalha o reitor.

Os representantes do jurídico da empresa LDS, da Reitoria, da chefia de gabinete, da pró-reitoria administrativa, da Superintendência de Infraestrutura e da Diretoria Financeira também participaram da reunião de negociação.