UFC paga salário de funcionários após atrasos de empresa terceirizada

UFC paga salário de funcionários após atrasos de empresa terceirizadaA Universidade Federal do Ceará (UFC) interviu diretamente nos pagamentos de funcionários terceirizados do setor de limpeza após atrasos no repasse de salários por parte de empresa responsável
Funcionários do setor da limpeza da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm enfrentado atrasos no pagamento de salários e benefícios. Diante disso, a Universidade assumiu o pagamento direto do salário dos trabalhadores terceirizados, dos campi da capital e do interior.
Informação é do reitor Custódio Almeida, que explicou que esses atrasos são causados por problemas financeiros da empresa contratada LDS Serviços de Limpeza Ltda, levando a UFC a intervir diretamente nos pagamentos e a planejar uma nova licitação.
“Essa questão está vinculada a um problema da empresa que cuida disso, a licitada, que está com alguns problemas no mercado, com contas bloqueadas. Para se ter ideia, o último pagamento foi feito pela própria universidade diretamente”.
Diante disso, a empresa deve fornecer os dados dos empregados, que terão suas contas bancárias cadastradas para que a Universidade realize os repasses.
“Resolvemos cadastrar todos os servidores de limpeza na própria Universidade para fazer o pagamento direto. E por que a empresa não é descredenciada? Porque haverá descontinuidade. Se a gente descredencia para fazer nova licitação, por um tempo, ficará sem (serviço de limpeza). Então isso tem que ser planejado corretamente, para não ter problema da continuidade desse serviço”, detalha o reitor.
Os representantes do jurídico da empresa LDS, da Reitoria, da chefia de gabinete, da pró-reitoria administrativa, da Superintendência de Infraestrutura e da Diretoria Financeira também participaram da reunião de negociação.
Para evitar novos atrasos, a empresa LDS se comprometeu a enviar a folha de pagamento à UFC até o dia 25 de cada mês.
O envio direto do salário aos terceirizados foi decidido em uma reunião de negociação com a UFC e os funcionários, conforme informa uma publicação no site do Sindicato dos Trabalhadores Prestadores de Serviços Terceirizados em Asseio e Conservação, Serviço Administrativo, Administração de Mão de Obra e de Limpeza Pública e Privada no Estado do Ceará (Seeaconce).
Em 2022, o Sindicato já havia denunciado atrasos do pagamento do salário de funcionários terceirizados que trabalhavam na UFC, pela empresa Ágape. À época, a UFC comunicou ao O POVO que havia já notificado, advertido e multado a Ágape, conforme estabelecem as normas contratuais.
