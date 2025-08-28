Ceará tem 9,2 milhões de habitantes; veja cidades mais e menos populosas

Ceará tem 9,2 milhões de habitantes; veja cidades mais e menos populosasFortaleza é a cidade mais populosa, com 2.578.483 habitantes
Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Ceará tem 9.268.836 habitantes. Fortaleza é a cidade mais populosa, com 2.578.483 habitantes, seguida por Caucaia (378 mil), Juazeiro do Norte (305 mil), Maracanaú (251 mil) e Sobral (216 mil).
De acordo com o estudo, que é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, dá conta ainda que o Ceará tem nove municípios com mais de 100 mil pessoas.
Entre as cidades menos populosas, destacam-se quatro, com total de habitantes inferior a seis mil: Granjeiro com 4.955 habitantes, São João do Jaguaribe com 5.683 habitantes, Baixio com 5.821 habitantes e Guaramiranga com 5.826 habitantes.
Ao todo, 4,2 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 45,5% do total do Estado.
Brasil
No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, a população estimada é de 213,4 milhões de habitantes, com alta de 0,39% em relação ao ano passado.
As 27 capitais estaduais concentram 49,3 milhões de habitantes, o equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total.
Municípios com mais de 100 mil habitantes no Ceará
Fortaleza - 2.578.483
Caucaia - 378.406
Juazeiro do Norte - 305.531
Maracanaú - 251.613
Sobral - 216.519
Crato - 139.027
Itapipoca - 138.978
Maranguape - 108.622
Iguatu - 102.588
