Ceará tem 9,2 milhões de habitantes; veja cidades mais e menos populosas

Praia do Futuro no último fim de semana de Julho / Crédito: FÁBIO LIMA

Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Ceará tem 9.268.836 habitantes. Fortaleza é a cidade mais populosa, com 2.578.483 habitantes, seguida por Caucaia (378 mil), Juazeiro do Norte (305 mil), Maracanaú (251 mil) e Sobral (216 mil). De acordo com o estudo, que é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, dá conta ainda que o Ceará tem nove municípios com mais de 100 mil pessoas.

Leia Mais | Fecundidade: Ceará tem 3ª maior proporção de mulheres que não tiveram filhos, diz Censo Entre as cidades menos populosas, destacam-se quatro, com total de habitantes inferior a seis mil: Granjeiro com 4.955 habitantes, São João do Jaguaribe com 5.683 habitantes, Baixio com 5.821 habitantes e Guaramiranga com 5.826 habitantes. Ao todo, 4,2 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 45,5% do total do Estado. Brasil No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, a população estimada é de 213,4 milhões de habitantes, com alta de 0,39% em relação ao ano passado.

As 27 capitais estaduais concentram 49,3 milhões de habitantes, o equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total. Municípios com mais de 100 mil habitantes no Ceará Fortaleza - 2.578.483 Caucaia - 378.406

Juazeiro do Norte - 305.531 Maracanaú - 251.613 Sobral - 216.519