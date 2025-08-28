Concurso para Corpo de Bombeiros do Ceará é lançado com 50 vagas de ingresso imediato

Concurso para Corpo de Bombeiros do Ceará é lançado com 50 vagas de ingresso imediatoInscrições serão realizadas de 15 a 29 de setembro. É preciso ter nível superior completo para se candidatar
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) terá novo concurso para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM). Anunciado nesta quinta-feira, 28, pelo governador Elmano de Freitas (PT), o certame prevê 50 vagas para ingresso imediato e 80 vagas para cadastro de reserva.
Segundo o governador, o edital será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. "Essa é mais uma ação para ampliar o nosso efetivo, garantir mais proteção, salvar vidas e estar ainda mais perto da população em situações de emergência”, afirmou o governador.
As inscrições serão realizadas de 15 a 29 de setembro na página do concurso no site do Instituto Consulpam. O edital ficará disponível após publicação do Diário Oficial no site do Corpo de Bombeiros.
Critérios de inscrição
É necessário ter até 29 anos, 11 meses e 29 dias para se inscrever no exame. As vagas exigem ainda nível superior completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B", ter no mínimo 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57 m, se candidata do sexo feminino.
Também será exigido estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, precisando passar por teste de natação de 100 metros, entre outros.