Concurso para Corpo de Bombeiros do Ceará é lançado com 50 vagas de ingresso imediato

Governador Elmano de Freitas (PT) anunciou concurso para o CBMCE nesta quinta-feira, 28 / Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) terá novo concurso para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM). Anunciado nesta quinta-feira, 28, pelo governador Elmano de Freitas (PT), o certame prevê 50 vagas para ingresso imediato e 80 vagas para cadastro de reserva. Segundo o governador, o edital será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. "Essa é mais uma ação para ampliar o nosso efetivo, garantir mais proteção, salvar vidas e estar ainda mais perto da população em situações de emergência”, afirmou o governador.