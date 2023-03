Bebê recém-nascida que sobreviveu à tragédia em Aratuba recebe alta

A recém-nascida Sofia Gabriely Martins Soares, que estava internada desde a última quinta-feira, 16, em decorrência da tragédia em Aratuba, teve alta hospitalar do Instituto Doutor José Frota (IJF) na manhã desta segunda-feira, 20. A informação foi confirmada pela Procuradoria Municipal. Ela será encaminhada para uma casa disponibilizada pelo programa aluguel social em Aratuba, a 120km de Fortaleza.

Markes Rafhael, procurador do Município, revela que a bebê, de um mês de vida, já está a caminho de Aratuba, acompanhada da mãe, Francisca Geila Silva Martins. A Prefeitura Municipal alugou, por meio do programa aluguel social, uma casa em que a bebê, junto à família, ficará alocada a partir desta segunda-feira.

A casa está sendo mobiliada pelos próprios moradores da cidade, que se solidarizaram com o impacto de 45 cidadãos que ficaram desalojados. Duas casas desmoronaram, enquanto outras 11 foram desabitadas por risco de desabamento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobreviventes e vítimas da tragédia

Antônio Marcos Martins Oliveira, primo de um dos sobreviventes da tragédia, Francisco Jario Silva Martins, conta que, antes de chegar ao local do acontecimento, estava em casa, uma rua antes de onde Jario mora. “Fui pego de surpresa. Havia ouvido um barulho, como se fosse de um trovão. Até que minha esposa disse ‘Marcos, é um trovão’, não liguei. Continuei fazendo o que estava fazendo (assistindo TV)”.



Minutos depois, veio mais um alerta da esposa. “Marcos, a casa do seu primo caiu e tem vítimas embaixo”. Ele, sem acreditar, continuou sentado. O último alerta foi suficiente para Marcos sair correndo. “Marcos, teve um barulho forte, caiu uma casa para lá, e não foi trovão”, disse. Ele lembra que levou somente uma blusa para atender à emergência.



A cerca de 20 metros do local, ele revela que ouviu uma pessoa gritando: “Marcos, meu filho está próximo de mim. Por favor, me ajude”, era Geila, esposa de Jario. Ela se referia a Antônio Guilherme Martins, de 8 anos, que não resistiu aos ferimentos.



Ao resgatar ambas, Marcos começou a procura por João Gabriel Santos, de 2 anos, que também estava debaixo dos escombros. “Era muito barro”, afirma.

Outra pessoa, que estava procurando no outro lado da casa, encontrou o ombro de Antônia Samara Santos, de 21 anos. “Comecei a cavar, com minhas próprias mãos, e a encontrei. Mas também achei, embaixo do ombro dela, o cabelo de alguém. Suspeitava ser da mãe, mas não era. Na verdade, era do filho, que estava debaixo do braço dela. Acredito que ela [a mãe] estava amamentando na hora do desastre”, disse.



“Comecei a me desesperar, fiquei mais nervoso, mas mesmo assim, ganhando força para tentar fazer o resgate, enquanto os bombeiros não chegavam. Meu colega as levaram [as vítimas] para a equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que direcionaram para o Hospital Padre Dionísio, em Aratuba, mas não sobreviveram”, completou.



Para ele “foi um fato único", que "jamais quero passar por isso de novo”, encerra Marcos, com a voz trêmula.

Sobre o assunto Aratuba já recebeu volume de chuvas 36% maior do que a média de março inteiro

Deslizamento em Aratuba: Governo Federal pode reconhecer estado de emergência do município

Mapeamento deverá identificar riscos de deslizamento ainda existentes em Aratuba

Deslizamento em Aratuba: corpos de mãe e filho de 2 anos foram encontrados abraçados

Corpos de vítimas de deslizamento em Aratuba são velados nesta sexta, 17

Aratuba: 45 pessoas ficam desalojadas após deslizamento

Tags