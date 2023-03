Deslizamento em Aratuba: corpos de mãe e filho de 2 anos foram encontrados abraçados

Logo após um deslizamento que ocasionou o desabamento de duas casas em Aratuba, no interior do Ceará, na tarde de quinta-feira, 16, familiares e vizinhos correram até o local para tentar socorrer as vítimas. Enquanto tentava tirar a lama para encontrar as pessoas soterradas, o agricultor e parente das vítimas, Marcos Martins Oliveira, 42, encontrou os corpos de Antônia Samara Santos, 21, e o filho dela, João Gabriel Santos, 2, abraçados.

“Doeu, viu. Eu nunca pensei em passar por uma situação dessa”, disse Marcos. Ele conta que a família está muito entristecida e surpresa com a tragédia.

Por volta de meio-dia, um homem avisou do desabamento das casas e pediu ajuda para os vizinhos. Quando Marcos chegou, diversas pessoas já auxiliavam as vítimas nos escombros.

Marcos relata que o pai de Antônio Guilherme Martins, 8, outra vítima que morreu no deslizamento, gritava pedindo para localizarem o filho dele. O homem também estava em uma das casas que foi soterrada, mas sobreviveu. “A gente cavava com a pá, com as mãos também”, conta Marcos.

Claudiana Ribeiro dos Santos, irmã de Samara, conta que ajudou a cavar para encontrar a familiar. “A gente cavava, chamava por ela, para ver se encontrava. Era a gente cavando e levando choque. Quanto mais a gente puxava barro com a mão, mais barro caía em cima dela. Ela já estava sem vida”, afirma.



A irmã da vítima explica que, apesar de a casa ser localizada na margem da encosta, não imaginava que a família estaria em risco. “A gente nunca ia imaginar que ia acontecer um negócio desse”, disse.

Pelo menos 45 pessoas ficaram desalojadas e foram realocadas para hotéis pela prefeitura da cidade. Próximo da encosta onde houve o deslizamento, 17 casas foram interditadas pela Defesa Civil do Estado.

O velório das vítimas ocorreu nesta sexta-feira, 17, na capela da Paróquia São Francisco de Paula, no centro de Aratuba. Guilherme, João Gabriel e Samara foram enterrados por volta das 12h30min.

Com informações do repórter Gabriel Borges

